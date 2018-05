Grimt minde om voldsomt styrt afløses af herlig jubeloplevelse Letten Toms Skujins sejrede på 3. etape i WorldTour-løbet Tour of California et år efter slemt uheld samme sted.

Næsten på årsdagen for et voldsomt styrt, som sendte ham ud af Tour of California på 2. etape og direkte på hospitalet med en slem hjernerystelse og brækket kraveben, oplevede den 26-årige lette Toms Skujins (Trek-Segafredo) i nat dansk tid en helt anderledes frydefuld jubelstund i det amerikanske WorldTour-arrangement.

På den 197 km lange 3. etape fra King City til motorbanen Laguna Seca overtrumfede Skujins på de sidste meter sin amerikanske ledsager i det afgørende udbrud Sean Bennett (Hagens Berman Axeon) og kunne kaste sig ud i ellevilde begejstringsfagter frem mod stregen.

Den krydsede Skujins 3 sekunder foran Bennett, mens en gruppe på 31 ryttere med størstedelen af løbets stjerner fulgte med et minus på 8 sekunder anført af australieren Caleb Ewan (Mitchelton-Scott), der lige netop holdt verdensmesteren Peter Sagan (Bora-hansgrohe), som havde vundet den tilsvarende etape sidste år, indehaveren af løbets førertrøje colombianeren Egan Bernal (Team Sky) og englænderen Adam Yates (Mitchelton-Scott) bag sig.

Troede, han ville blive hentet

»Først 300 m fra stregen var jeg klar over, at jeg kunne vinde«, fortalte en jublende glad Toms Skujins på pressemødet efter sejren.

»Meget længe sad jeg hele tiden og ventede på, at en eller anden skulle komme drønende forbi mig for fuld udblæsning, men det må åbenbart have været en hård dag for alle med vinden og det høje tempo«.

»Jeg kendte finalen, fordi jeg havde kørt den før, og det var en helt klar fordel. Ligeså snart, jeg så det første svaghedstegn hos Bennett, slog jeg til, og det er fantastisk, at det lykkedes«.

Ikke tilstrækkeligt overskud i feltet

Toms Skujins indledte sit angreb på den tredjesidste af dagens fem kategoriserede stigninger med cirka 30 km til mål.

Letten kørte op til et par andre udbrydere, der længe havde ligget i front, men som ikke formåede at stå distancen, og efter at det over en anselig strækning havde set ud, som om også Skujins ville blive opslugt af forfølgerne, fik han selskab af Sean Bennett.

Heller ikke de to formåede at oparbejde et synderligt stort forspring, men der var ikke overskud i feltet til definitivt at nedkæmpe dem.

To danske talenter ud på spændende enkeltstart

I den samlede stilling, hvor Tom Skujins som nr. 23 med et minus på 3.31 minutter har udspillet sin rolle, medførte etapen ikke de store ændringer, og inden den 34,7 km lange enkeltstart, som er næste opgave, ser top-10 således ud:

1. Bernal, 2. Rafal Majka (Bora-hansgrohe) 25 sekunder, 3. Yates 31, 4. Antwan Tolhoek (Lotto-Jumbo) 40, 5. Kristjan Durasek (UAE Team Emirates), 6. Daniel Martinez (EF Education First) begge samme tid, 7. Mathias Frank (AG2R) 50, 8. Tejay Van Garderen (BMC) 1.00 minut, 9. Ruben Guerreiro (Trek-Segafredo) 1.11, 10. Laurens De Plus (Quick-Step Floors) 1.14.

De to danske tempospecialister U23-europamester i enkeltstart Kasper Asgreen (Quick-Step Floors) og U23-verdensmesteren i samme disciplin Mikkel Bjerg (Hagens Berman Axeon) ligger henholdsvis nr. 33 og 104 med minus på 7.26 og 29.33 minutter, og det skal blive interessant at se, hvad de kan præstere i den forestående dyst mod klokken.

Tredje sejr i tre forskellige starter

Toms Skujins noteredes for sin tredje sejr i Tour of California i tre forskellige starter, men sidste år gik det gruelig galt på 2. etape.

Også dengang befandt letten sig i en frontgruppe, men på en våd nedkørsel gled cyklen væk under ham, og han hamrede i asfalten.

Han kom vaklende på benene tydeligt groggy, og to gange tumlede han om, inden han blev hjulpet på cyklen igen af en mekaniker fra en neutral servicevogn.

Forsøget på at fortsætte løbet varede dog kun, indtil hans egen servicebil nåede op til ham. Efter et kort overblik over situationen valgte sportsdirektøren resolut at pille Skujins ud af løbet og sende ham på hospitalet, hvor skaderne blev udredt.