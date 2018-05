Ny ung klatrestjerne sætter sig magtfuldt på WorldTour-trone i USA Den 21-årige colombianer Egan Bernal fejrede dobbelttriumf i Tour of California med etapesejr og førertrøje.

Allerede på andendagen af WorldTour-løbet Tour of California er der skabt så markant en udskilning, at meget kunne tyde på, at det klassement, som aftegner sig efter den 157 km lange etape fra Ventura til Gibraltar Road på de fleste punkter vil være identisk med slutstillingen på søndag.

Med 2 km tilbage af den stejle finalestigning, som strakte sig over 12 km, satte en af løbets forhåndsfavoritter den 21-årige colombianer Egan Bernal (Team Sky) nemlig den afgørende offensiv ind, og i en håndevending havde han lagt sine 12 tidligere følgesvende bag sig.

Den sydamerikanske komet kunne jublende krydse målstregen, og først 21 sekunder efter nåede sidste års nr. 2 polakken Rafal Majka (Bora-hansgrohe) til vejs ende fulgt 4 sekunder senere af englænderen Adam Yates (Mitchelton-Scott).

Team Sky sørgede for imponerende forarbejde

Det var en imponerende kollektiv satsning af Team Sky med englænderen Teo Geoghegan Hart som en skånselsløs temposætter, der banede vejen for Egan Bernals triumf.

Ingen var i stand til at svare igen i favoritgruppen, da den unge colombianer angreb, og selv om der endnu resterer fem etaper, synes han nu at have bragt sig i oplagt samlet vinderposition.

Også fordi han næppe kan forventes at sætte overvældende meget – om overhovedet noget – tid til på 4. etapes 34,7 km enkeltstart, der anses for et af løbets nøgleelementer.

Bernal er national mester i disciplinen, og eksempelvis den tempostærke amerikaner Tejay Van Garderen (BMC), der vandt løbet i 2013 og ligeledes regnes for et varmt bud på en endelige topplacering, er allerede 1 minut bagud.

Sagan sluttede langt agterude

Den samlede top-10 ser således ud: 1. Bernal, 2. Majka 25 sekunder, 3. Yates 31, 4. Antwan Tolhoek (Lotto-Jumbo) 40, 5. Kristjan Durasek (UAE Team Emirates), 6. Daniel Martinez (EF Education First) begge same tid, 7. Mathias Frank (AG2R) 50, 8. Van Garderen 1.00, 9. Edward Ravasi (UAE Team Emirates) 1.09, 10. Ruben Guerreiro (Trek-Segafredo) 1.11.

Ud over disse befandt også belgieren Laurent De Plus (Quick-Step Floors), Geoghegan Hart samt amerikaneren Brandon McNulty (Ralle Cycling) sig i den gruppe, som Bernal distancerede.

Allerede straks den lange færd op mod mål indledtes, faldt stribevis af ryttere fra, og blandt de første var den slovakiske verdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe), der nåede toppen som nr. 91 i den sidste store gruppe på godt 45 ryttere med et minus på 18.30 minutter.

En hård dag for sprinterne

Her befandt sig også blandt andre den colombianske indehaver af førertrøjen Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) i selskab med en række andre sprintere.

Dog ikke spurtkanonen fra Isle of Man Mark Cavendish (Dimension Data), som satte 19.41 minutter til, og tyskeren Marcel Kittel (Katusha-Alpecin), der som nr. 116 og næstsidst var 20.21 minutter bagud.

Den danske U23-verdensmester i enkeltstart Mikkel Bjerg (Hagens Berman Axeon) sad ligeledes i gruppen med Gaviria, mens løbets anden danske debutant Kasper Asgreen (Quick-Step Floors) nøjedes med at miste 6.12 minutter og blev nr. 31.

En bekræftelse på exceptionelle evner

For sidste års vinder af Tour de l’Avenir Egan Bernal er den aktuelle præstation en bekræftelse på de exceptionelle evner, han har stillet til skue, lige siden han debuterede for Team Sky i sæsonens første WorldTour-arrangement Tour Down Under i slutningen af januar.

Her sluttede han på en samlet sjetteplads efter at være blevet nr. 5 på kongeetapen til Willunga Hill, da han kom i mål i en lille gruppe 10 sekunder efter den sejrende australier Richie Porte (BMC).