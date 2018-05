Brian Holm jubler over, at ung himmelstormer er tilbage i vinderrollen Colombianeren Fernando Gaviria sikrede i WorldTour-løbet Tour of California Quick-Step Floors sæsonsejr nr. 30.

Sportsdirektør Brian Holm kunne lade begejstringen få frit løb efter den 135 km lange 1. etape af WorldTour-løbet Tour of California, da Quick-Step Floors’ 23-årige colombianske himmelstormer Fernando Gaviria i nat dansk tid vendte tilbage til den vinderrolle, det var godt tre måneder siden, han senest havde optrådt i.

De 12 omgange på en rundstrækning i Long Beach mundede ud i den ventede massespurt, og den havde vel at mærke deltagelse af en fornem buket af verdensklassesprintere.

En anden af de unge, dristige løver australieren Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) var tættest på sydamerikaneren, mens den slovakiske verdensmester Peter Sagan (Bora-hasnsgrohe), tyskeren Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) og den norske europamester Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) fulgte på de næste pladser.

Pause efter styrt i Tirreno-Adriatico

Når Fernando Gaviria inden den aktuelle triumf ikke havde vundet siden begyndelsen af februar i hjemlandets ny etapeløb Colombia Oro y Paz, skyldes det bl.a., at han måtte holde en længere pause på grund af et brækket kraveben efter et styrt i Tirreno-Adriatico.

Han var tilbage i Tour de Romandie i slutningen af april, hvor han imidlertid ligesom tre andre Quick-Step Floors-ryttere – italienerne Elia Viviani, Fabio Sabatini og Davide Martinelli – led den kranke og lidet misundelsesværdige skæbne at havne uden for tidsgrænsen på 3. etapes enkeltstart.

I Californien beviste han fra første færd, at han atter er i fuld vigør, og han er nu noteret for fem sejre i år – tre i Colombia Oro y Paz og en i Vuelta a San Juan – mens Quick-Step Floors nåede op på 30.

Dansk debutant tog det store slæb

Det belgiske storhold havde også gjort sig fortjent til succesen ved sammen med Katusha-Alpecin og Mitchelton-Scott konstant at holde farten høj i feltet i jagten på dagens to udbrydere amerikaneren Tanner Putt (UnitedHealthcare) og hviderusseren Andrei Krasilnikov (Holewesko).

De to var stukket af, straks løbet var givet frit, men på den pandekageflade rute fik de aldrig så stort et forspring, at det skabte formodning om, at deres forehavende ville kunne føres vellykket til ende.

Inden sidste omgang var de hentet ikke mindst takket være den danske debutant Kasper Asgreens uophørlige slid i front, og derefter kunne den knaldhårde positionskamp tage sin begyndelse.

Her fik Quick-Step Floors også styr på tropperne, selv om Gaviria måtte ud i en nervepirrende skulder-ved-skulder infight med den unge belgier Jasper Phlipsen (Hagens Berman Axeon) om at holde hjulet på sin argentinske holdkammerat Maximilian Richeze.

Asgreen og Bjerg i mål i hovedfeltet

Den duel trak colombianeren sig sejrrigt ud af, og selv om Caleb Ewan i sin karakteristiske stil med den foroverbøjede krop ud over styret og hovedet næsten helt nede på forhjulet kom stærkt på de sidste meter, susede Gaviria først over stregen.

Kun fem af de 117 fuldførende ryttere satte tid til på denne 1. etape, og løbets to unge danskere Kasper Asgreen og U23-verdensmesteren i enkeltstart Mikkel Bjerg (Hagens Berman Axeon) var i mål som henholdsvis nr. 73 og 107.

Gaviria erobrede naturligvis også førertrøjen 4 sekunder for Ewan og Tanner Putt, der vandt de to bonusspurter undervejs.

Klassementet undgår givetvis markante ændringer allerede på 2. etape fra Ventura til Santa Barbara, hvor kandidaterne til de endelige topplaceringer tvinges ud af busken i finalen, der udspiller sig på en 12 km lang stigning op til målet på Gibraltar Road.