Supersprinter fejrer fornemt comeback og styrer på lovende kurs mod Tour de France Tyskeren André Greipel er tilbage med to etapesejre og samlet andenplads i 4 Jours de Dunkerque.

Selv om søgelyset på den internationale cykelscene i disse uger først og fremmest er rettet mod Giro d’Italia, afvikles også andre begivenheder med højt kvalificerede aktører.

I seks dage er således det traditionsrige 4 Jours de Dunkerque suset hen over de nordfranske landeveje, og her var det yderst bemærkelsesværdigt, at den 35-årige supersprinter André Greipel (Lotto Soudal) fejrede et fornemt comeback efter ikke at have været i aktion siden Milano-Sanremo, hvor han styrtede og pådrog sig et brud i skulderen.

Ikke alene vandt Greipel en af løbets massespurter, han slog også sejrrigt til på lørdagens kongeetape, som sluttede med en skrap rundstrækning i Cassel, der indeholdt en krævende brostensklatretur.

Sejrede efter langt udbrud

Greipel gik med i et udbrud, som efterhåndende reduceredes til tre mand, og inden for den sidste kilometer sagde den tyske veteran farvel til sine sidste følgesvende belgieren Dimitri Clayes (Cofidis) og hollænderen Oscar Riesebeek (Roompot) og holdt hjem med et for spring på 6 sekunder.

Tilbage i januar vandt Greipel to etaper i Tour Down Under, og nu er han altså på ret kurs frem mod Tour de France. Inden da er det planen, at han starter i Belgien Rundt senere i denne måned og Tour de Suisse midt i juni.

Greipel var i øvrigt kun et enkelt sekund fra at vinde 4 Jours de Dunkerque sammenlagt, men måtte se sig henvis til andenpladsen af manden, som han besejrede på kongeetapen Dimitri Claeys.

Ung dansker tæt på gevinst

Den afsluttende 169 km lange etape fra Coulogne til Dunkerque var i øvrigt meget tæt på at give danske succes idet U23-europamesteren Casper Pedersen (Aqua Blue Sport) kun blev slået af franskmanden Olivier Le Gac (Groupama-FDJ), da en halv snes ryttere kom samlet hjem i første gruppe.

Den 22-årige dansker sluttede som nr. 5 sammenlagt 41 sekunder efter Clayes, mens han indtog førstepladsen i ungdomskonkurrencen.

Holdkammeraten Lasse Norman blev nr. 16 med et minus på 1.06 minut. Den tredje dansker i løbet bronzevinderen fra U23-VM Michael Carbel (Fortuneo-Samsic) var 21.32 minutter bagud som nr. 82.

Tvillingebroren starter i Tour of California

I nattetimerne dansk tid starter sæsonens 22. af de i alt 37 WorldTour-arrangementer, som den gennemgående løbsserie omfatter, når det går løs i Tour of California, og mens det er småt med de helt store klassementsryttere, udkonkurrerer den amerikanske kappestrid klart Giro d’Italia på sprintersiden.

Umiddelbart synes Giro-hovedpersonen Simon Yates’ (Mitchelton-Scott) tvillingebror Adam at høre hjemme blandt de varmeste bud på en samlet topplacering, men han har ikke kørt løb siden slutningen af marts, da han styrtede og pådrog sig brud på bækkenet i Volta a Catalunya.

Team Sky lancerer sin colombianske nyerhvervelse Egan Bernal, der i år har vundet hjemlandets Colombia Oro y Paz, ligesom han blev nr. 2 i Tour de Romandie, og BMC har den amerikanske vinder fra 2013 Tejay Vangarderen som sin kaptajn.

Verdensmesteren er med igen

Og måske kan disse i den samlede stilling blive udfordret af verdensmesteren Peter Sagan (Bora-hansgrohe), der strøg til tops i Californien for tre år siden, da han takket være bonussekunderne for en tredjeplads på sidste etape susede forbi den unge franskmand Julian Alaphilippe sammenlagt med 3 sekunder.

Alaphilippe sejrede året efter, men hverken han eller sidste års nr. 1 newzealænderen George Bennett, der i øjeblikket er i aktion i Giroen, er med denne gang. Bora-hansgrohe har et andet godt bud i polakken Rafal Majka, og det kan tænkes, at Sagan tager sig af spurterne og polakken af klassementet.

Verdensmesteren topper listen over etapevindere med 16 sejre, mens spurtkanonen fra Isle of Man Mark Cavendish (Dimension Data) indtager andenpladsen med 10, og han er klar til at dyste mod Sagan i Californien efter at have været plaget af skader i foråret.