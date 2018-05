Chris Froome i dyb krise, mens den lyserøde førertrøje stråler i bjergdrama

Med massive snedynger flankerende vejen de sidste stejle kilometer op mod målet på den hidtil mest ubarmhjertige tinde i årets Giro d’Italia, Gran Sasso i Appenninerne 2.138 meter over havets overflade, udspilledes et forrygende drama i finalen på den 225 km lange 9. etape.

Den engelske indehaver af den lyserøde førertrøje Simon Yates (Mitchelton-Scott) optrådte som den storslåede hovedperson, mens feltets mest meriterede stjerne landsmanden Chris Froome (Team Sky) blev tvunget ud i en knusende taberrolle.

Den regerende Tour de France- og Vuelta a España-konge måtte nemlig 2 km fra toppen langsomt se luften sive ud af sit ambitiøse projekt med Giro- og Tour-triumf samme år, hvorimod Yates brillerede i det eksklusive selskab helt i front.

Dumoulin begrænsede nederlaget

På de sidste meter overspurtede den 25-årige englænder elegant og kraftfuldt franskmanden Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) og sin colombianske holdkammerat Esteban Chaves, der som de eneste noteredes for samme tid, og dermed styrkede det australske Mitchelton-Scott på imponerende vis sin status i det samlede regnskab.

Her rykkede Chaves nemlig op på andenpladsen 32 sekunder efter holdkammeraten, mens sidste års hollandske sejrherre Tom Dumoulin (Team Sunweb) som nr. 3 er 38 sekunder efter.

I modsætning til Froome, der først krydsede stregen på 23. pladsen med et minus på 1.07 minut, formåede Dumoulin som nr. 8 på etapen at begrænse nederlaget til 12 sekunder, og med tanke på den enkeltstart, der venter som 16. etape, har hollænderen absolut stadig en gentagelse af sidste års bedrift inden for rækkevidde.

Skal stadig have et større forspring

I morgen lyder programmet på hvil, og de næste store styrkeprøver, hvor Yates og Chaves har mulighed for at tage tid fra Dumoulin, melder sig først i den kommende weekend på to ekstremt skrappe bjergetaper. Her skal Mitchelton-Scott-duoen atter erobre sekunder, for ellers risikerer den at blive tromlet ned af den hollandske tempomaskine.

Froomes krise kulminerede, da han med 2 km tilbage af den hektiske klatrefinale måtte slippe kontakten med rivalerne. Colombianeren Sergio Henao blev kaldt tilbage som assistance, men lige lidt hjalp det.

Denne gang var der ikke tale om det vanligt Froome-stunt, hvor han lader sig falde tilbage blot for at finde ind i sin egen rytme og systematisk arbejde sig frem igen. Der var simpelthen slukket for motoren, og på de sidste meter kunne han end ikke holde hjul på den lille gruppe, han fulgtes med.

Mitchelton-Scott med et imponerende stærkt kollektiv

Top-10 sammenlagt ser efter etapen således ud: 1. Yates, 2. Chaves 32 sekunder, 3. Dumoulin 38, 4.Pinot 45, 5. Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) 57, 6. Richard Carapaz (Movistar) 1.20 minut, 7. George Bennett (Lotto-Jumbo) 1.33, 8. Rohan Dennis (BMC) 2.05, 9. Pello Bilbao (Astana) samme tid, 10. Michael Woods (EF-Education First) 2.25.

Chris Froome er på 11. pladsen 2.27 minutter bagud.

Igen leverede etapen et eklatant bevis på Mitchelton-Scotts tilintetgørende kollektive styrke. Meget langt hen i løbet kontrollerede de store, stærke slidere canadieren Svein Tuft, newzealænderen Sam Bewley og danske Christopher Juul-Jensen tempoet i front, og når det begyndte at gå opad, var tjekken Roman Kreuziger, spanieren Mikel Nieve og australieren Jack Haig klar til at tage over. I dag var det først og fremmest sidstnævnte, der leverede en storslået præstation, da han med sine formidable føringer på den skrappeste del af den 45 km lange finalestigning tyndede gevaldigt ud i gruppen med favoritterne.