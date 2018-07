Jørgen Leth: Løbet viser megen ømhed over for gamle stjerner

Det er klart, at Tour de France står mig meget nær. Det er der mange grunde til.

Jeg er vild med den måde, som løbsorganisationen tildeler løbets helteroller på, når deres karrierer som cykelryttere er forbi. Bernard Thévenet eksempelvis, som nu er ansat som official. Og Bernard Hinault selvfølgelig. Men Thévenet har jeg mødt mange gange, og jeg sætter stor pris på ham. Han er en blid og venlig mand med humor og et glimt i øjet, aldrig brutal eller uvenlig. Thévenet er en helt anden type end Bernard Hinault. Også han var en stor rytter.

Tour de France viser stor respekt og megen ømhed over for løbets gamle stjerner. De franske selvfølgelig især. Det kan jeg godt lide. De tager rytterne ind, fordi de stadig hører med til løbet, selv om deres karriere er slut. Der er mange eksempler på dette, også blandt knap så prominente ryttere. De bruger dem, ikke mindst til at researche nye ruter, og det er netop det, som er med til at give løbet et innovativt præg. De bruger dem, fordi de selvfølgelig tænker netop som cykelryttere.

Og Éric Caritoux, vinbonden fra Ventoux. Han var fransk mester to gange, og han vandt Vueltaen. Ham har jeg filmet mange gange. Han er vinbonde hele året, undtagen når der er Tour de France, hvor han er chauffør for løbsdirektionen. Ikke en tilfældig officiel bil, men en direktørbil naturligvis. Det kan jeg skidegodt lide. Der ligger en stor venlighed og trofasthed i det. I det hele taget er trofasthed et af de vigtigste begreber i Tour de France. Man er trofast over for de mennesker, som har lavet noget godt.

Til gengæld er man ubønhørlig over for dem, som man mener har svigtet. Lance Armstrong og Michael Rasmussen. Der er de sgu langt ude som moralister Jørgen Leth

Til gengæld er man ubønhørlig over for dem, som man mener har svigtet. Lance Armstrong og Michael Rasmussen. Der er de sgu langt ude som moralister. De vil ikke have folk, som har plettet Tour de France, kun dem, som har smykket løbet med gode gerninger. Det er en gammeldags moral. Men man er trofast over for dem, som har lavet noget godt. Jeg kan godt lide den stemning, det giver, at man tager de gamle ryttere ind. At det er en familie. Konstant er det en familie. Poulidor er også stadig med, som maskot for Crédit Lyonnais, som er sponsorer for den gule trøje. Det er skæbnens ironi, at netop Poulidor nu er ansat til at køre rundt i gult i det løb, som han aldrig vandt.

Poupou. Publikum hylder ham stadig. Han er en del af familien. Der er noget behageligt og gammeldags ved det.

Det er også gammeldags med reklamekaravanen, som passerer foran løbet. Det hører til en anden tid med de store skulpturer, som kører gennem gaderne og rundt på hele ruten. Jeg tænker altid over, at det er godt, det ikke er slidt ned. Ikke slidt væk. Det markerer en slags Fellini-agtigt forhold til cykelløbet. Det er irrationelt at reklamere på den facon, og det er ufattelig dyrt. Der er en moralsk kontrakt mellem løbet og publikum, og den kan man godt blive ved med at have. Det er næsten italiensk, ikke? Trofasthed er i det hele taget en vigtig værdi i cykelsporten. Klassiske løb definerer sig jo ved netop at være trofaste, og det er præcis det, som gør dem klassiske. Det er kardinalpunkt for cykelsporten. Trofasthed. Og det er det, som gør cykelsporten til noget helt for sig i sportens verden. Det kan jeg skidegodt lide.

Delgado kom for sent til start

Det næste, jeg husker, er udgaven i 1989. Den store årgang, som på den første dag har Pedro Delgado i den gule trøje, fordi han vandt året før. Den tradition har man forkastet nu, men det gjorde man dengang.

Løbet åbner med en prolog, som Delgado i den gule trøje kommer for sent til. Undskyldningen er, at han var faldet i snak med folk på vej til start, og han havde mistet tidsfornemmelsen. Han skal starte som sidste mand, og det kommer han altså næsten tre minutter for sent til, og han starter på den facon sin Tour de France i et tidsminus. Under nul og i den gule trøje. De står og venter utålmodigt på ham i startboksen. Det er en lussing til arrangørerne. Den gule trøje slutter prologen med den suverænt dårligste tid. Så er dramaet sgu i gang.

Men det er ikke overstået med det. Der er holdtidskørsel to dage senere, og der kan Delgado ikke følge med sit hold. Han ligger bagest i gruppen igennem det meste af etapen, og holdet må konstant sætte farten ned, for at han kan hænge på. Han bliver til tider helt tabt af sit hold, som må sende en rytter tilbage for at hente ham op igen. Det er en skandale. Han kører med rygnummer 1. Pressen begynder at spekulere i, om den forsvarende vinder overhovedet kommer til at gennemføre løbet. Han er håbløst distanceret allerede tre dage inde i løbet.