FOR ABONNENTER

I få frygtindgydende øjeblikke fordelt over to episoder var Danmarks Tour de France-håb Jakob Fuglsang (Astana) tæt på at blive et af ofrene for de voldsomme styrt, der også på denne 195 km lange 4. etape fra La Baule til Sarzeau på dyster vis understregede, hvilket farefuldt erhverv de 173 aktører i det globale idrætsdrama er beskæftiget i.