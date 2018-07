Søren Kragh nåede flot i mål, men var ved at komme for sent til podiet

Køreegenskaberne række så rigeligt til at begå sig blandt verdens bedste bedste cykelryttere, men endnu har 23-årige Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) ikke rigtigt vænnet sig til den procedure, der følger med at være indehaver af en af førertrøjerne i Tour de France.

I dag tog den unge dansker således blot den sædvanlig tur hen til holdets bus efter at have passeret målstregen i det store hovedfelt på 4. etape til Sarzeau, og han var i fuld gang med at varme ned, da han blev gjort opmærksom på, at han altså var ventet ved podieseancen.

I hast kom hen gennem menneskemylderet tilbage til begivenhedernes centrum, og han nåede frem i tide til at modtage endnu en hvid trikot.

Spænding i kampen om den grønne trøje

I ungdomskonkurrencen ændrede gårsdagens strabadser intet på stillingen, og Søren Kragh er således stadig 1.08 minut foran colombianeren Egan Bernal (Team Sky), mens Magnus Cort (Astana) på tredjepladsen er 1.22 minut bagud.

De tre øvrige førertrøjeindehavere - Greg van Avermaet (BMC) i gult, Peter Sagan (Bora-hansgrohe) i grønt og Dion Smith (Wanty-Groupe Gobert i den prikkede - forsvarede også deres positioner, men der er optræk til en særdeles spændende udvikling i pointkonkurrencen, hvor den tredobbelte slovakiske verdensmester kun lige netop holdt den colombianske himmelstormer Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) bag sig.

Endnu engang leverede det belgiske storhold et forrygende stykke arbejde med at bringe Gaviria i position, og da argentineren Maximiliano Richeze med et stormende leadout knækkede rivalerne, syntes alt serveret på et sølvfad for colombianeren.

Regner ikke med at stoppe ved 2 sejre

Sagan kastede sig imidlertid ud i en forrygende turbosatsning og kun med en sidste fænomenal tempoforøgelse holdt Gaviria den etablerede verdensstjerne bag sig.

»Det er en fantastisk følelse allerede at have vundet to gange i min første Tour. Men nu handler det om at bevare fokus, for jeg håber bestemt ikke, at succesen stopper her«, sagde den unge sydamerikaner på pressemødet.

Sagan fører stadig med 143 point, men Gaviria er kun 4 point efter, mens nordmanden Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) med 72 point synes definitivt distanceret. På de to næste etaper står Sagan med de klart bedste kort på hånden, men både fredag og lørdag kan det meget vel tænkes, at Gaviria atter vender tilbage i kampen.

Gaviria er nu oppe på 9 sejre i denne sæson, men stadig er det hans italienske holdkammerat Elia Viviani, der med 14 gevinster har en suveræn føring på den statistik.