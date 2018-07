Dagens målby: Wiggins satte trumf på og blev Storbritanniens første Tour-vinder

Chartres ligger med sine cirka 42.000 indbyggere så forholdsvis tæt på Paris, at Tour de France-arrangørerne åbenbart har haft vanskeligt ved at finde plads til byen på rutekortet.

Det er således i år blot tredje gang i de foreløbig 105 udgaver af verdens største professionelle cykelløb, at Chartres danner rammen om et etapemål, og ved begge tidligere lejligheder er det en engelsksproget aktør, der er blevet hyldet som vinder.

Senest det skete, var det i 2012 oven i købet også den gigantiske begivenheds endelige sejrherre, der strøg tops, for det var på næstsidste etapes 53,5 km lange enkeltstart, at den femdobbelte engelske OL-guldvinder Bradley Wiggins endegyldigt markerede sig som Tour-historiens første britiske overordnede triumfator.

Froome optrådte som luksushjælper

Wiggins havde dengang den nuværende Tour-konge Chris Froome som sin luksushjælper, og det diskuteredes kraftigt, om ikke Froome kunne have sikret sig sin første gevinst allerede der, hvis han ikke havde været forpligtet til at assistere Team Skys forudbestemte førstemand.

Meget tydede på, at Froome kunne have slået til på nogle af bjergetaperne, men det er også en uomtvistelig kendsgerning, at han endnu ikke var helt på niveau med holdkammeraten, når det handlede om tempokvaliteter.

Froome sejrede på 7. etape til La Planche des Belles Filles 2 sekunder foran australieren Cadel Evans og Wiggins, men tredjepladsen til sidstnævnte var tilstrækkeligt til, at han erobrede den gule førertrøje fra schweizeren Fabian Cancellara, som havde besejret Wiggins med 7 sekunder på prologen i Liège.

Fulgte Tour-succes op med OL-guld

På 9. etapes 41,5 km lange enkeltstart til Besancon satte Wiggins første gang tingene på plads, da han slog Froome med 35 sekunder, og afstanden mellem de to blev endnu mere markant i temporæset til Chartres.

Her var Wiggins 1.16 minut hurtigere end sin kenyansk fødte holdkammerat, og dermed sluttede han som samlet vinder med 3.21 minutter til Froome og 6.19 til italieneren Vincenzo Nibali.

Kort efter finalen i Paris demonstrerede Wiggins på hjemmebane endnu engang sine eminente enkeltstartskvaliteter, da han føjede en olympisk guldmedalje i disciplinen til den samling, der allerede talte tre erhvervet på banen og i 2016 udvidedes med endnu en i 4 km holdforfølgelsesløb.

Piil slået i spurten af O'Grady

Ved Tourens først visit i Chartres i 2004 lurede en dansk succes lige om hjørnet.

Jakob Piil var med i det afgørende udbrud på 5. etape, som startede i Amiens - målby på lørdag. Danskeren havde selskab af australieren Stuart O'Grady, franskmændene Sandy Casar og Thomas Voeckler samt svenskeren Magnus Bäckstedt.

Kvintetten nåede til vejs ende med et forspring på 12.33 minutter til hovedfeltet, hvor spurten vandtes australieren Robbie McEwen. Længe inden havde landsmanden O'Grady lige netop henvist Jakob Piil til andenpladsen, mens Thomas Voeckler belønnedes med den gule førertrøje, som han beholdt i 10 dage.