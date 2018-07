Froome taber terræn i den interne magtkamp på storholdet

Da Chris Froome for tre år siden nåede til målet på Mûr-de-Bretagne, var han iført den gule førertrøje, som han bar hele vejen til Paris.

Men ved besøget i dag fjernede han sig yderligere en anelse fra den eftertragtede trikot, idet han noget overraskende tabte 5 sekunder til den gruppe på 14 mand, hvor løbets aktuelle nr. 1 belgieren Greg van Avermaet (BMC) befandt sig, så den 33-årige firedobbelte britiske Tour-triumfator har nu som nr. 14 et minus på 1.02 minut.

Thomas satsede på trøjen

Til gengæld rykkede Team Sky-holdkammeraten Geraint Thomas op som den nærmeste trussel med den belgiske OL-guldvinder. Waliseren erobrede 2 bonussekunder undervejs og er nu kun 3 efter Van Avermaet, men det engelske storholds skyggekaptajn lægger ikke skjul på, at han havde håbet at støde belgieren fra tronen.

»Det var ærgerligt, at jeg ikke kunne snuppe sekunder i selve finalen, men nu må jeg nok se i øjnene, at det bliver svært at kæmpe mig til mere bonus, for jeg tror, de andre har fået kig på mig«, siger Geraint Thomas, der blev nr. 9 på etapen, med et smil.

Spændende fortsættelse i vente

»I opløbet besluttede jeg mig for ikke at spille ud for tidligt, men desværre ventede jeg for længe. Jeg kunne ikke nå Dan Martin og Pierre Latour, og da jeg så, Valverde træde an, vidste jeg, at også tredjepladsen var væk. Derfor sparede jeg den smule kræfter, der var tilbage«.

Endnu er tidsforskellen mellem Froome og Thomas minimal, men det skal blive interessant at se, hvordan Team Sky vil håndtere forholdet mellem de to superambitiøse aktører i fortsættelsen, for waliseren er næppe uden videre indstillet på at give sig.