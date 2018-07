Etapeanalyse: Spurtkanon rammer omsider plet på en lidt for fredelig Tour-dag

Så ramtes årets Tour de France af en af de næsten uundgåelige dage, hvor rytterne skruede ned for tempoet, fordi de på løbets længste etape – 231 km fra Fougères til Chartres – hurtigt fandt ud af, at terrænet ikke bød på udfordringer, det var værd at spille unødige kræfter på.

Derfor opstod der kun i glimt antydning af spænding undervejs, og de 5.43.42 timers strabadser mundede ud i den massespurt, der under alle omstændigheder var forudset.

Derimod var det lidt overraskende, at hverken den hidtidige colombianske sprinterkonge Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) eller førstemanden i pointkonkurrencen den slovakiske verdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe) denne gang fik lejlighed til at juble.

Distanceret med flere længder

Tværtimod blev de distanceret med flere længder af hollænderen Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo), der altså endelig fandt de ben, der har gjort ham til sæsonens mest vindende af de hurtige afsluttere, og som sidste år ligeledes sendte ham over målstregen på Champs-Élysées som suveræn sejrherre.

Gaviria og Sagan fulgte lige efter, mens det franske håb Arnaud Démare (Groupama-FDJ) heller ikke denne gang fik det til at stemme og måtte nøjes med fjerdepladsen.

118 rytttere - med den tyske sprinter Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) som den sidste og Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) og Jakob Fuglsang (Astana) som henholdsvis nr. 20 og 37 - fik noteret samme tid, og derrmed skete der kun en enkelt lille ændring i toppen af det samlede klassement.

Van Avermaet snuppede 3 bonussekunder

Den belgiske indehaver af den gule førertrøje Greg van Avermadet (BMC) sikrede sig lidt yderligere afstand til Geraint Thomas ved at vinde den indlagte spurt og dermed 3 sekunder 31 km fra mål, mens waliseren ikke fik andel i bonussekunderne ved den lejlighed.

Top-10 ser således ud: 1. Van Avermaet, 2. Thomas 6 sekunder, 3. Tejay Van Garderen (BMC) 8, 4. Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) 9, 5. Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) 15, 6. Bob Jungels (Quick-Step Floors) 21, 7. Rigoberto Uran (EF-Education First) 48, 8. Alejandro Valverde (Movistar) 54, 9. Rafal Majka (Bora-hansgrohe) 55, 10. Fuglsang 56.

Rytterne umiddelbart efter Fuglsang er fire af hans værste konkurrenter til den endelige hæder australieren Richie Porte (BMC), spanieren Mikel Landa (Movistar) samt briterne Adam Yates (Mitchelton-Scott) og Chris Froome (Team Sky) med minus på henholdsvis 56 sekunder, 58 samt 1.05 og 1.05 minut. Søren Kragh Andersen er på 14. pladsen 1.06 minut bagud.

Ingen skam at tabe til Groenewegen

»Der er kun grund til at have respekt for Groenewegens sejr, og det kommer ikke bag på mig, at han kunne lave sådan et nummer«, siger Quick-Step Floors danske sportsdirektør Brian Holm.

»Hollænderen fyrede en tilsvarende spurt af, hvor det går let opad, på en etape i Paris-Nice, og i det hele taget, er han jo en fantastisk sprinter med mange sejre«.

»Vores afslutning formede sig nok en anelse forkert på den måde, at Maximiliano Richeze skruede tempoet i vejret foran Gaviria lidt for tidligt, så colombianeren kom til at køre en lidt for lang spurt, men det er absolut ingen skam at tabe til en mand som Groenewegen«.

Det kunne ikke gå anderledes

Brian Holm var i øvrigt ikke spor forbløffet over, at det blev til så ensformig en forestilling.

»Det kunne simpelthen ikke gå anderledes, når der hverken var vind eller bakker af betydning«, konstaterer den rutinerede danske sportsdirektør.

»Da der pludselig kortvarigt blev skabt splittelse i sidevinden, vidste vi, at det ikke nyttede noget at satse vildt, for umiddelbart efter var der fuldstændig læ. Så blev det altså til sådan en lang dag uden de store begivenheder, for der var jo heller ingen, der under disse forhold havde mod på for alvor at kaste sig ud i udbrud«.