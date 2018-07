Etapeanalyse: Brutal dag på brostenene skaber blandede følelser hos Jakob Fuglsang

Nu begynder Tour først for alvor

»Jeg synes, det er fedt at have kørt denne etape, og jeg er glad for, at jeg i hvert fald prøvede at gøre en forskel. At det så ikke blev til noget, er ærgerligt«.

»Men Touren går videre, og faktisk skal den jo først til at begynde for alvor. Hidtil er meget blevet afgjort på held og uheld. Nu kommer vi til bjergene, hvor det er benene, der skal tale, og så bliver det et helt andet løb«.