Dagens etape: Tre førertrøjer udsættes for alvorlige trusler ved det første møde med bjergene

Selv om det fra i dag og løbet ud er de terrænmæssigt vanskeligste opgaver, der står på programmet i Tour de France, sukker langt størstedelen af aspiranterne til de samlede topplaceringer af lettelse over, at det omsider er kommet så vidt.

I stedet for tilfældigheder i de nervøse og hektiske positionsdyster, som har fremkaldt styrt på stribe, er det nu hovedpersonernes klatreegenskaber, der bliver det afgørende element, selv om der på de vilde nedkørsler givetvis også vil forekommer dramatiske episoder, som koster dyrt for nogle af deltagerne.

Straks efter hviledagene kastes aktørerne nådesløst ud i konfrontationen med de skrappe tinder, og der undes dem ingen bløde forberedelser på den 159 km lange 10. etape fra Annecy til skisportsstedet Le Grand-Bornand.

Fire skrappe klatreture på programmet

Ganske vist gemmes den første finale på en stigning til i morgen, men fire skrappe klatreture - tre i 1. kategori og en enkelt af den højeste sværhedsgrad uden for kategorierne - vil være mere end rigeligt til at sætte langt størstedelen af de medvirkende på voldsomme prøver.

Således synes tre af de ryttere, der starter dagen som indehavere af en førertrøje i fare for at miste deres eftertragtede triktoter.

Kun den tredobbelte slovakiske verdensmester Peter Sagan er i sin grønne pointtrøje i fuldstændig sikkerhed med sine 299 point, for uanset hvem, der måtte vinde etapen, vil ingen være i stand til at nå i nærheden af rytteren, der allerede fem gange tidligere er sluttet som vinder af denne kappestrid.

De nærmeste rivaler er sprintere

Sagans nærmeste rivaler er nemlig alle sprintere, og først langt nede på listen findes eksempelvis en Alejandro Valverde (Movistar) med 53 point, som kan tænkes at blande sig i dysten om dagens hæder.

Desuden indbringer placeringerne på bjergetaperne væsentligt færre point end tilfældet er på de flade udfordringer.

Således tjener dagens sejrherre kun 20 point, mens de skrappe sprintere som colombianeren Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) og hollænderen Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo) er blevet belønnet med 50, når de er suset først over stregen.

Gaviria og Groenewegen er i øvrigt tættest på Sagan i pointkonkurrencen med henholdsvis 218 og 132 point, så det varer længe, før slovakken behøver bekymre sig om sin position, hvis det overhovedet sker mere i løbet.

OL-guldvinderen får det svært

Derimod må letten Tom Skujins (Trek-Segafredo) indse, at hans dage i den prikkede bjergtrøje er talte. De 8 point, han hidtil har scoret, rækker intet mod de i alt 51, der maksimalt kan hentes i dag, og Skujins' evner i det aktuelle terræn rækker næppe til at få andel i ret mange af dem.

Ligeledes må den belgiske OL-guldvinder Greg van Avermaet (BMC) regne med, at han skal tage afsked med den gule trikot.

Selv om han er en særdeles alsidig rytter, forekommer det tvivlvsomt, at han skulle kunne følge de bedste i dag. hvor en rytter som waliseren Geraint Thomas (Team Sky) med et minus på 43 sekunder på andenpladsen kandiderer kraftigt til i hvert fald midlertidigt at efterfølge Van Avermaet på tronen.

Et lille håb for Søren Kragh Andersen

For den første uges ny danske Tour de France-helt Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) anes et lille håb om, at han i bestræbelserne på at beholde den hvide ungdomstrøje kan forsvare det forspring på 7.32 minutter, han har til franskmanden Pierre Latour (AG2R).