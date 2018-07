Første danske etapesejr siden 2009: Magnus Cort vinder 15. etape i Touren

Spurtstærke Magnus Cort viste igen søndag, at han er en farlig mand at have med hjem til målstregen. I borgbyen Carcassonne var han hurtigst i en lille gruppe på tre ryttere på 15. etape af Tour de France og scorede dermed en af sine største triumfer i karrieren.

FAKTA Danske etapesejre i Touren Magnus Cort vandt en etape i Touren og skriver sig ind i historien med navne som Bjarne Riis og Rolf Sørensen. Ikke siden 2009 har en dansk cykelrytter vundet en etape i Tour de France. Søndag skete det igen, da Astanas Magnus Cort vandt 15. etape i årets franske etapeløb. Se listen over danske etapevindere i Tour de France her: 2018: Magnus Cort (15. etape). 2009: Nicki Sørensen (12. etape). 2007: Michael Rasmussen (8. etape og 16. etape). 2006: Michael Rasmussen (16. etape). 2005: Michael Rasmussen (9. etape). 2003: Jakob Piil (10. etape). 1996: Rolf Sørensen (13. etape) 1996: Bjarne Riis (9. etape og 16. etape). 1994: Rolf Sørensen (14. etape). 1994: Bjarne Riis (13. etape). 1994: Bo Hamburger (8. etape). 1993: Bjarne Riis (17. etape). 1993: Jesper Skibby (5. etape). 1988: Johnny Weltz (19. etape). 1985: Jørgen V. Pedersen (10. etape). 1983: Kim Andersen, (12. etape). 1970: Mogens Frey (9. etape). Vis mere

Cort og landsmanden Michael Valgren (begge Astana) lå i en særdeles fordelagtig position kort før mål, og det var Cort, der gik med, da to af rivalerne rev sig løs fra en gruppe af otte ryttere.

Dermed er skuffelserne i den første halvdel af løbet i den grad blevet afløst af succes for Astana-holdet, efter Omar Fraile vandt 14. etape til Mende, hvorefter Cort altså satte trumf på i en spændende afslutning søndag.

Selvsikker Magnus Cort

»Det var en fantastisk oplevelse af få den succes. Vi, Michael Valgren og jeg, havde styr på tingene i løbets sidste del, hvor vi ikke kunne se, hvem der skulle køre fra os, og jeg er meget lykkelig. Jeg vidste, at jeg kunne slå de andre i spurten, hvis det var os, der kom hjem til stregen. Det gav lidt ro«, siger Magnus Cort til TV2.

»Vi har snakket længe om vores chancer på netop denne etape, for den lå perfekt til Magnus Cort. Og Magnus steppede virkelig op i dag, så vi er lykkelige. På den hårde stigning, hvorfra der var 40 kilometer hjem til mål, kom vi af med de vigtigste rivaler, og det var faktisk det afgørende moment på etapen«, siger Astana-sportsdirektør Lars Michaelsen.

Det var den første danske etapesejr i Tour de France siden 2009, hvor Nicki Sørensen sejrede.