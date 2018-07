Dagens etape: Populær Tour-helt skal ud i første forsvar af eftertragtet trikot

Inden morgendagens klassiske klatrefinale op til Alpe d’Huez præsenteres deltagerne i dag for et helt nyt bjerg i Tour de France-sammenhæng, når 11. etapes blot 108,5 km, der indledes i Albertville, slutter med løbets første målpassage på en tinde i det lille skisportssted La Rosière 1. 855 m over havets overflade.

Der er udsigt til et festfyrværkeri af angreb på den korte distance med fire vildt skrappe stigninger, hvoraf de to første er udstyret med sværhedsgraden »uden for kategorierne«, mens den tredje er rangeret i 2. kategori og den afsluttende, som strækker sig over 18 km med en gennemsnitlig procent på 5,9, i 1.

Godt nok har La Rosière aldrig figureret på Tour-kortet, men for lidt over fire uger siden afvikledes i Critérium du Dauphiné en etape, der var stort set identisk med dagens.

Fuglsangs holdkammerat vandt for godt fire uger siden

Den eneste forskel var, at rytterne sendtes ud på 110,5 km, samt at startbyen var Frontenex, men de væsentlige udfordringer, aktørerne konfronteredes med, var nøjagtig de samme som i dag.

Jakob Fuglsangs spanske Astana-holdkammerat Pello Bilbao kom alene til mål 21 sekunder foran den walisiske indehaver af førertrøjen Geraint Thomas (Team Sky) og med yderligere 2 ned til ireren Dan Martin (UAE Team Emirates) og franskmanden Romain Bardet (AG2R) samt 5 til englænderen Adam Yates (Mitchelton-Scott).

Thomas sluttede løbet som samlet vinder 1.00 minut foran Yates og med 1.47 og 2.35 ned til henholdsvis Bardet og Martin.

Stærk kvartet er med i Touren

Mens Bilbao er optaget af andre gøremål, er den sidstnævnte kvartet med i det aktuelle felt med store ambitioner, og selv om så godt som alle Tourens hovedpersoner har været på rekognoscering til vanskelige etaper som dagens, kan det da vise sig, at kendskabet til ruten under konkurrenceforhold er en fordel.

Meget kommer til at afhænge af Team Skys taktik. I går fremhævede sportsdirektør Nicolas Portal, at Geraint Thomas i høj grad har mod på at erobre førertrøjen, som han allerede stiftede bekendtskab med sidste år efter at havde vundet den indledende enkeltstart.

Portal mente imidlertid, det var for tidligt at skulle til at forsvare førertrøjen, men om det så passer bedre i dag, kan kun tiden vise.

Majka først på toppen i 2016

Straks efter starten går det opad i 3 km, uden at denne stigning dog er en del af bjergkonkurrencen, men den er rigeligt hård til at kunne danne afsæt til et udbrud.

Den indlagte spurt kommer efter 11,5 km, men derefter er det også slut med flade strækninger på denne etape, og i alt stiger det på 52 af etapens 108 km.

Den første af dagens barske prøvelser, den 12,4 km lange tur op til toppen af Montée de Bisanne i 1.723 meters højde, optrådte også i Touren 2016, men ligesom denne gang tidligt på etapen.

Polakken Rafal Majka vasndt bjergspurten, men han var ude af biillede i finalen, hvor franskmanden Romain Bardet jublede først over stregen 23 sekunder foran de nærmeste forfølgere.