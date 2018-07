Effektivt comeback: Fuglsang bremser nedtur med forrygende kampvilje i finalen

Med et ansigtsudtryk så fortrukket i anstrengelse, som det yderst sjældent ses hos ham, krydsede Danmarks Tour de France-håb Jakob Fuglsang målstregen i Alpe d’Huez på en væsentligt bedre placering, end det truende så ud til, da han for anden dag i træk måtte opgive at følge det tempo, der sattes af de ryttere, som han indtil for få døgn siden havde håbet på at skulle køre lige op med.

Det lyste ud af den 33-årige danske Astana-kaptajn, at han gav sig maksimalt i bestræbelserne på at begrænse nederlaget, og det lykkedes da også, eftersom han på etapens 7. plads nøjedes med at sætte 42 sekunder til.

Det var et ryk fra colombianeren Nairo Quintana (Movistar) med 8,5 km til mål, der tvang Fuglsang til at lade sig falde tilbage, men allerede da sås det, at danskerens kampvilje brændte på fuldt blus.

Det lykkedes ham nemlig atter at få tilslutning til den lille gruppe med blandt andre de to dominerende Team Sky-skikkelser Geraint Thomas og Chris Froome – dog kun for en kort bemærkning, for da der atter blev accelereret, måtte Fuglsang lade rivalerne køre.

Rykkede en enkelt plads op sammenlagt

I den slags tilfælde er det normalt ensbetydende med et endegyldigt sammenbrud, men det skulle vise sig, at der fra Fuglsangs side var tale om en kalkuleret økonomisering med energiforbruget – ellers ville det aldrig have været muligt at kunne nøjes med så beskedent et tidstab.

Efter dagens strabadser ser top-10 således ud: 1. Thomas, 2. Froome 1.39 minut, 3. Tom Dumoulin (Team Sunweb) 1.50, 4. Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) 2.37, 5. Primoz Roglic (Lotto-Jumbo) 2.46, 6. Romain Bardet (AG2R) 3.07, 7. Mikel Landa (Movistar) 3.13, 8. Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) 3.43, 9. Quintana 4.13, 10. Daniel Martin (UAE Team Emirates) 5.11.

Lige efter følger Fuglsang med et minus på 5.45 minutter, og han avancerede således en enkelt position, idet han rykkede forbi den spanske veteran Alejandro Valverde (Movistar), der endnu engang viste sit store fighterhjerte, men ikke kunne stå distancen og nu på 12. pladsen er 9.07 minutter bagud.

Fuglsang er godt tilfreds

Selv om Jakob Fuglsang ikke fik rettet fuldstændig op på onsdagens nedtur, blev den i hvert fald effektivt bremset, og med tanke på de drømme, der led så krank en skæbne på færden op til La Rosière, var det et absolut godkendt comeback, danskeren præsterede, og umiddelbart var han da også tilfreds med dagen derpå.

»Jeg var opsat på at vise, at det, jeg leverede på etapen til La Rosière, ikke er det, jeg normalt står for, og jeg synes, at det lykkedes«, konstaterer Jakob Fuglsang.

»Jeg har stadig klassementet i tankerne. Det har jeg ikke opgivet endnu. Det var også derfor, jeg ikke ville helt op i det røde felt, da jeg kunne mærke, at farten var ved at blive for høj. Og at jeg undgik det, betød også, at jeg havde overskud til sidst, så jeg f. eks. fik skovlen under Quintana«.

»Vi prøver at lære af de fejl, der er blevet begået, og der kommer jo mange dage endnu, hvor jeg kan håbe på at vinde tid«.

Froome er stadig kaptajnen

For indehaveren af den gule førertrøje waliseren Geraint Thomas hersker der fortsat den samme rangorden som før hos Team Sky, selv om han distancerede sin vante kaptajn Chris Froome yderligere en anelse.