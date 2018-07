Etapeanlyse: Uværdige scener under hyldesten af fortjent vinder

Med en eksplosiv forcering på de sidste 200 m satte den walisiske indehaver af den gule førertrøje, Geraint Thomas, et magtfuldt punktum for endnu en uimodståelig Team Sky-opvisning, hvor al modstand atter blev nedkæmpet på den 175,5 km lange 12. Tour de France-etape fra Bourg-Saint-Maurice til Alpe d’Huez, der med sine to mytiske tinder, Col de la Madeleine og Col de la Croix de Fer, frem mod finalen osede af Tour-historie.

Den 32-årige brite spurtede med et snurrende banetråd fra sine fire sidste følgesvende op gennem menneskemasserne på bjerget – hollænderen Tom Dumoulin (Team Sunweb), Frankrigs håb, Romain Bardet (AG2R), sin holdkammerat og kaptajn, Chris Froome, og spanieren Mikel Landa (Movistar) – og Thomas øgede dermed sin føring i det samlede klassement.

Ramt af generel antipati

Men waliseren fik også at mærke, at han er ramt af den generelle antipati, som en væsentlig del af det franske publikum omfavner det britiske storhold – og specielt Froome – med. På særdeles usportslig vis blev hyldestseancen ledsaget af heftige mishagsytringer.

»Det er da aldrig behageligt at blive udsat for den slags, men hvis folk ikke kan lide Sky, har de da ret til at give udtryk for deres mening«, lød den lakoniske kommentar fra førstemanden i verdens mest prestigemættede cykelbegivenhed.

Foto: Peter Dejong/AP Franske politibetjente har lagt den tilskuer i håndjern, som angiveligt skal have slået ud efter Chris Froome.

Franske politibetjente har lagt den tilskuer i håndjern, som angiveligt skal have slået ud efter Chris Froome. Foto: Peter Dejong/AP

»Så længe det blot bliver ved verbale udgydelser, og tilskuerne ikke begynder at spytte eller slå på os, så det får direkte indflydelse på løbet, kan jeg godt leve med det«.

»Jeg har ikke selv set den slags episoder på denne etape, men hører, at en tilskuer skulle have langet ud efter Froome. Det er naturligvis fuldstændig utilgiveligt, og publikums tilkendegivelser må aldrig få indflydelse på afviklingen af løbet«.

»På en eller anden måde må de jo også have været skyld i Vincenzo Nibalis styrt. Jeg sad lige efter ham, men så ikke, hvad der faktisk skete. Om det var en motorcykel (det udtaler Nibali selv, red.) eller en tilskuer, han ramte, men under alle omstændigheder var det en situation, der aldrig skulle være opstået, og den kostede jo Nibali chancen for at kæmpe med om sejren«.

Uheldig helt i gigantudbrud

Helt anderledes populært ville det givetvis have været, hvis rytteren, der længe så ud til at skulle udføre en episk bedrift og under alle omstændigheder vil blive husket som en af etapens mest dominerende ryttere, havde stået på Thomas’ plads.

Men den 31-årige hollænder Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) måtte tage til takke med udmærkelsen som dagens mest angrebsivrige aktør, for efter knap 70 km i soloudbrud måtte han se alle sine drømme knust, da Chris Froome hentede ham 3,4 km fra toppen.

Dermed indtog Kruijswijk atter rollen som uheldig helt på den store globale scene, som tilfældet var, da han i 2016 på 19. etape i Giro d’Italia iført den lyserøde førertrøje styrtede ud i en snedrive på nedkørslen fra Colle dell’Agnello og satte sine chancer for en tilsyneladende sikker samlet sejr over styr.

Feltets yngste førte an i jagten

Kruiswijk, der angreb på Col de la Madeleine, nåede op på et forspring på omkring 7 minutter, og han var længe virtuel indehaver af førertrøjen, eftersom han inden etapen kun var 2.40 minutter bag Geraint Thomas. Hollænderen krydsede stregen som nr. 10 med et minus på 53 sekunder, og det bragende flotte initiativ kostede ham dermed to pladser sammenlagt, så han nu er nr. 8.

Da først Team Sky øgede tempoet bagude, sivede hollænderens forhåbninger langsomt ud i sommerluften.

Ved starten på den 13,8 km lange færd op mod mål havde Kruijswijk endnu et forspring på 4.20 minutter, men løbets yngste rytter, den 21-årige colombianer Egan Bernal, skruede som Thomas’ og Froomes sidste hjælper farten så voldsomt i vejret, at der var rettet an, så de to kaptajner kunne gøre arbejdet færdigt.