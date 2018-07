Dagens målby: Bjarne Riis hyldedes i gult ved Tourens første besøg i Valence

Da Tour de France gæstede dagens målby Valence første gang for 22 år siden, var det med en dansker som en af hovedpersonerne ved hyldestseancen efter 11. etape fra Gap til Valence.

For tredje gang skulle Bjarne Riis nemlig i Valence iklædes den gule førertrøje, som han havde erobret to dage før fra sin tidligere russiske Gewiss-holdkammerat Jegvenij Berzin på den stærkt afkortede etape til Sestrières, og som bekendt lykkedes det ham under enorm hjemlig jubel og opmærksomhed at bevare den eftertragtede trikot hele vejen til Paris.

Riis, der kørte sin første sæson for Team Telekom, havde ingen problemer med at forsvare sin position på færden til Valence, for her stod kampen om hæderen mellem otte mand, der havde skilt sig ud i et langt udbrud.

Colombianer var den første vinder

Flere af disse lurede så intenst på hinanden, at colombianeren Chepe Gonzalez tog chancen med et fremstød på den sidste km vbel vidende, at hans muligheder i en spurt mellem de otte ville være ganske beskedne.

Gonzalez, der kørte for det spanske Kelme-mandskab, holdt hjem med et forspring på et enkelt sekund til sine tidligere følgesvende, mens Bjarne Riis sluttede som nr. 29 med et minus på 2.51 minutter i det store hovedfelt, hvor alle kandidaterne til de samlede topplaceringer opholdt sig.

Nu var Chepe Gonzalez langt fra noget ubeskrevet blad i international cykelsport. Han havde kørt for Kelme siden 1995, og allerede i sin første sæson i spansk tjeneste udmærkede han sig med en etapegevinst i Giro d'Italia, ligesom han sluttede den italienske rundtur som vinder af bjergkonkurrencen - en bedrift han gentog i 1997.

Greipel sejrede ved det seneste besøg

Kun yderligere en enkelt gang har Valence med sine 64.ooo indbyggere dannet rammen om en etapeafslutning i Tour de France.

Det skete i 2015, da tyskeren André Greiepl noteredes for den tredje af sine fire etapegevinster i det års Tours. Greipel sejrede foran landsmanden John Degenkolb, nordmanden Alexander Kristoff og slovakken Peter Sagan, men hvor disse tre stadig har chancen for at stå øverst på podiet i eftermiddag, har Greipel forpasset muligheden, efter at han udgik i går.

Chris Froome havde i 2015 længst erobret den gule førertrøje, da Touren kom til Valence, og ingen formåede siden at støde ham fra tronen.

En speciel hyldest kan Søren Kragh Andersens afløser på førstepladsen i ungdomskonkurrencen franskmanden Pierre Latour (AG2R) se frem til, eftersom han kommer fra Valence.