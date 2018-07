Michael Rasmussen: Et vildt soloridt over fire stejle tinder udløste gråd og kuldegysninger fra fod til isse

Jeg drømte om at sejre, men på en bestemt måde.

For en sejr er ikke bare en sejr. Sejre afspejler sejrherren, og rivalerne sætter den i relief. Jeg ville ikke bytte én af mine få sejre for ti af Mark Cavendishs spurtsejre, uanset hvor flotte de er. Ikke for at tage noget fra Cavendish, men for mig hænger tingene sammen i en helhed, der er større end de sidste kilometers afsluttende kraftanstrengelse.

Uddrag Tourens bøger Hver dag under Tour de France bringer vi uddrag fra en af de aktuelle bøger om verdens største etapeløb. I dag: ’Udbrud – cykling og andre sandheder’ af den tidligere professionelle cykelrytter Michael Rasmussen, udgivet af People’sPress.

Oplevelserne oppe i bjergene, den urokkelige natur, som man dårligt ænser, mens man sidder derude – og så at få det hele til at lykkes i sidste ende – det blev min opskrift på sportslig lykke. Det er udbruddet, der tæller; at blive, hvad der på italiensk hedder un uomo solo a commando. Jeg elsker de ord. De kommer fra den legendariske italienske radiojournalist Mario Ferretti og var hans beskrivelse af Fausto Coppis ridt alene i spidsen under Giro d’Italia i 1949 på den episke etape fra Cuneo til Pinerolo. Coppis udbrud var så mesterligt udført.

Men udbruddet er også skrøbeligt. Det er et øjebliksbillede, et drømmesyn, som konkurrenterne arbejder på at punktere.

Ikke alene de fysiske kræfter skal være til stede. At gå i udbrud bunder i troen på, at det kan lade sig gøre at vinde med risiko for at tabe stort. Og for mig skal sejren helst være spektakulær. Den skal ikke ligne så mange andre. For mig ligger sejrens skønhed i den lange og minutiøse forberedelse og i ventetiden, der er en del af det planlagte togt.

Når jeg fik løbskalenderen, satte jeg mig ned og besvarede spørgsmålet: Hvilken dag skal definere mig som cykelrytter i år? Måske kan man endda skære det ned til hvilke timer. Det var ikke bare en hensigtserklæring, men en detaljeret plan for, hvordan målet kunne indfries på en realistisk måde.

Jeg visualiserede etaper og kørte alle nøgleetaper i Touren og Giroen en måned forinden, så de kom helt ind på nethinden. For at overlade så lidt som muligt til tilfældighederne – og så meget som muligt til min egen vilje.

Mine sejre har ikke været inspireret af et moment eller en stemning; de har været planlagte offensiver. En slags skak, i betydningen veltilrettelagte træk efter grundig overvejelse og nøje vurdering af alle risici. Når jeg satte nummeret på cykeltrøjen aftenen før og gjorde mig klar, vidste jeg, at i morgen var min chance for at sætte hele feltet mat.

Jeg har altid elsket at ankomme til en Grand Tour og til kongeetaperne. Den dér følelse af at møde op 100 procent klar og forberedt og så teste sig op imod de andre har altid fascineret mig. Jeg nærstuderede Tour de France-ruten, når den blev offentliggjort, og fandt de etaper, der lå godt til mig. De andre etaper var sådan set alle prologer.

Derfor har det heller aldrig interesseret mig at møde op og vinde et lille løb i Sydfrankrig. Alt handlede om at gøre sig klar til de store løb og de store etaper, hvor det hele skulle kulminere. Resten af tiden var forberedelse.

Min karrieres allerstørste kick fik jeg på den store bjergetape i Tour de France i 2006.