Etapeanalyse: Sagan scorer flot hattrick på endnu en dag med tilskuerdumheder

Gilbert forsøgte et overraskelsesangreb

En overgang så det ud til, at Trek-Segefredo havde sikret sig kommandoen med henblik på at føre tyskeren John Degenkolb frem til den anden etapegevinst efter succesen i Roubaix, men det amerikanske mandskab formåede ikke at holde grebet om udviklingen.

Belgieren Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) prøvede at spolere sprinternes fest med et lynangreb 900 m fra mål, men hullet blev aldrig stort nok, og i stedet så det ud til, at Groupama-FDJ omsider skulle have held med satsningen på den franske mester Arnaud Démare.

Han blev sendt i front tilsyneladende på det rigtige tidspunkt, men han havde ikke kræfterne til at gøre arbejdet færdigt. I stedet var det Peter Sagan, der havde arbejdet sig op gennem rækkerne, der kunne skyde sejrrigt frem fra Kristoffs hjul .

11. Tour-etapesejr til Sagan

For den 28-årige slovak var det den tredje etapegevinst i denne Tour efter succeserne i La Roche-sur-Yon og Quimper samt den 11. i alt. Skulle det lykkes Sagan at sikre sig endnu en, sætter han personlig rekord, idet han i 2012 og 2016 ligeledes nåede op på 3 sejre.

» Det blev en anderledes spurt, fordi så mange sprintere er udgået. Men den blev ikke nødvendigvis lettere, for nu øjnede mange andre end de, jeg sædvanligvis er oppe imod, en chance for at komme til orde«, siger Peter Sagan.

» Selvfølgelig er det også helt i orden, at andre vil til fadet, men det gør det også lidt vanskeligere at forudse, hvad der vil ske. Vi besluttede lige fra start, at vi ville være med til at kontrollere etapen, og det lykkedes perfekt. På de sidste km kom jeg lidt for langt bagud, så der skulle bruges ekstra kræfter for at nå frem til en gunstig position. Heldigvis fik jeg fat på Kristoffs hjul, og det blev afgørende for, at jeg kunne fyre en tilstrækkelig kraftig finish af«.