Dagens målby: Fransk stjerne i tæt opgør med Riis triumferede ved første besøg i Mende

Når en franskmand vinder en Tour de France-etape på værtsnationens nationaldag 14. juli, bliver han genstand for en ganske speciel hyldest.

Noget sådant overgik Laurent Jalabert, da han i 1995 indskrev sig i det store etapeløbs historie som den første sejrherre i Mende, der i dag er målby for femte gang efter 14. etapes 188 km fra Saint-Paul-trois-Chateaux.

Den eneste hage ved Jalaberts bedrift - set fra klandsmændenes side - var, at han kørte for det spanske storhold Once, som havde sikret sig det franske stortalent, efter at han i starten af sin karriere fra 1989 og tre år frem havde repræsenteret hjemlandets Toshiba.

Angreb på stigningen op mod mål

Jalabert, der oprindelig først og fremmest udmærkede sig som sprinter udviklede efterhånden kvaliteter, der gjorde ham i stand til at mestre en stigning som den 3 km lange Côte de la Croix Neuve, der også ved det første besøg i Mende - eller rettere på flyvepladsen lidt uden for byen, hvor målet ligger - udgjorde den afgørende forhindring.

Jalabert var involveret i en hård kamp med Bjarne Riis om den samlede tredjeplads i løbet, og på den 223 km lange 12. etape til Mende, fik franskmanden midlertidigt overtaget.

Han angreb på Côte de la Croix Neuve, uden at nogen var i stand til at følge ham, og havde i mål et forspring på 29 sekunder til italieneren Massimo Podenzana, mens Riis nåede til vejs ende som nr. 7 i selskab med ingen ringere end den spanske indehaver af den gule førertrøje Miguel Indurain og italieneren Marco Pantani 5.41 minutter senere.

Overtog tredjepladsen fra Bjarne Riis

Sejren og tidsafstanden betød, at Jalabert overtog tredjepladsen fra Bjarne Riis, som dog allerede på 15. etape fra Saint Girons til Cauterets rettede op på situation ved at blive nr. 5 et par miunutter foran franskmanden, og dermed var podiet i Paris sat med Indurain, schweizeren Alex Zülle og Riis, mens Jalabert sluttede som nr. 4.

Laurent Jalabert havde allerede i 1992 vundet sin første Tour-etape i Bruxelles, og han brillerede i 1994 med ikke færre end 7 triumfer i Vuelta a España, hvor han nåede at vinde i alt 18 etaper.

I 1995, der var det store Jalabert-år, blev det til 5 Vuelta-gevinster, og tilmed sluttede franskmanden også som samlet nr. 1 foran spanieren Abraham Olano og belgieren Johan Bruyneel i den første sæson, hvor den spanske rundtur fulgte efter Tour de France.

Det år slog Jalabert også sejrrigt til i bl.a. Paris-Nice og Flèche Wallonne, som han nåede at viunde henholdsvis 3 og 2 gange.

Rivalisering forvandlet til samarbejde

Rivaliseringen mellem Jalabert og Riis forvandledes siden til et tæt samarbejde, da den danske Tour de France-vinder i 2001 og 2002 hentede franskmanden til Team CSC-Tiscali som sin første store udenlanmdske stjerne.

Jalabert indfriede forventningerne ved at oppiske en dansk eufori omkring den prikkede bjergtrøje, som han hjemførte begge årene.

Desuden noteredes franskmanden for de sidste 2 af sine i alt 4 etapesejre i Touren, da han i 2001 var først over stregen både i Verdun og Colmar.

I Mende er Jalabert efterfulgt som vinder af spanierne Marcos Serrano og Joaquim Rodriguez i henholdsvis 2005 og 2010, mens englænderen Stephen Cummings triumferede i 2015.

Kommentatorjob i fransk tv

CSC-Tiscali blev endestationen for Laurent Jalabert, som efter sin aktive karriere blev tilknyttet fransk tv først som reporter på motorcykel - det job Thomas Voeckler nu bestrider - og siden som ekspertkommentator.

Jalabert røg imidlertid ud i mørket, da han erkendte, at han ligesom stort set alle andre i den epoke havde benyttet ulovlige medikamenter.

Bandlysningen var dog kun kortvarig, og efter at sindene var faldet til ro, vendte han tilbage til tv-stationen France 2, hvor den snart 50-årige Laurent Jalabert nu er fast mand ved mikrofonen på samtlige etaper og i øvrigt også i alle andre større cykelløb.