Dagens målby: Fransk legende og Lance Armstrongs protegé har vundet i Carcasonne

Fem gange tidligere er der kåret en Tour de France-etapevinder i dagens målby Carcassonne, der i imidlertid i sin egenskab af en slags mellemstation mellem Alperne og Pyrenæerne i yderligere fire tilfælde har været en del af ruten i den store begivenhed som startby

Den mest berømte af de tidligere sejrherrer er utvivlsomt den franske legende Jean Stablinski, der i sit mest succesrige år som professionel i 1962 noteredes for den tredje af de fem Tour-gevinster, han hjemførte fra 1957 til 1967

I 1962 havde franskmanden vundet en etape Vuelta a Espana, hvor han sluttede som nr. 6 sammenlagt, samt det andet af sine fire nationale mesterskaber, inden han slog til på Tour-etapen til Carcassonne. Han satte siden et forrygende punktum for sæsonen, da han ved verdensmesterskaberne i italienske Salo – Ole Ritter erobrede sølv hos amatørerne – nåede i mål som vinder 1.22 minut foran ireren Samuel Elliott.

Ragede uklar med Anquetil

Jean Stablinski kørte fra 1958 til 1967 på hold med den femdobbelte Tour-triumfator Jacques Anquetil og havde som sit overordnede job at hjælpe denne, selv om han også fik en stor del af frihed.

Mod enden af det samarbejde ragede de to imidlertid uklar, da Stablinski følte sig groft fornærmet af udtalelser, Anquetil var kommet med i en avisartikel.

Stablinski indstillede aktiviteterne efter 1968-sæsonen, men forblev stærkt engageret i cykelsporten og ikke mindst i at bevare og styrke traditionerne omkring klassikeren Paris-Roubaix.

Det var således Stablinski, der foreslog arrangørerne at anvende den nu så berømte brostensstrækning gennem Arenberg-skoven.

Stablinski døde i 2007, men hans navn lever videre i cykelsporten, og således er den indendørs velodrom, der for nogle år siden opførtes ved siden af den ikoniske finalearena i Roubaix, opkaldt efter ham.

Popovych er den seneste vinder

Den seneste vinder i Carcasonnne er den nuværende ukrainske sportsdirektør hos Trek-Segafredo Yaroslav Popovych som på 12. etape i det berygtede Floyd Landis-år 2006 nåede til mål på færden fra Luchon til Carcasonne – altså den modsatte retning af den aktuerlle Tour – 27 sekunder foran italieneren Alessandro Ballan og med 4.25 minutter ned til de bedste i det samlede klassement.

Popovych betragtedes som et af de mest lysende talenter, da han i 2001 i Lissabon blev U23-verdensmester efter året inden at have erobret sølv.

Han skrev kontrakt med det lille belgisk-italienske mandskab Landbouwkrediet-Colnago, og allerede i 2003 syntes Popovych at bekræfte sine store muliheder, da han sluttede som nr. 3 i Giro d’Italia efter italienerne Gilberto Simoni og Stefano Garzelli.

Betragtedes som Armstrongs afløser

Den følgende sæson blev han nr. 4 og kørte 3 dage I den lyserøde førertrøje, men efter skiftet til Discovery Channel i 2005 rettedes fokus mod Tour de France.

Ukraineren blev af mange spået en fremtid som Lance Armstrongs afløser på Discovery Channel, og han deltog da også i den store afsluttede hyldestseance, da amerikaneren i 2005 stod øverst på podiet for syvende gang, mens Popovych selv vandt ungdomskonkurrencen.

Det år noteredes ukraineren for sin største sejr som professionel, da han sluttede som samlet nr. 1 i Volta a Catalunya, men efterhånden som årene gik, udviklede han sig imidlertid til en skattet hjælperytter, og han sluttede karrieren efter Paris-Roubaix i 2016.