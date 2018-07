Dagens etape: Sidste bjerg inden Pyrenæerne kan byde på ubehagelige overraskelser

Nok er det den afsluttende uges frygtede tinder i Pyrenæerne, der ventes at udgøre de skrappeste, resterende forhindringer for Tour de France-aktørerne, men også på dagens 181,5 km lange 15. etape fra Millau til Carcasonne kan de blive udsat for en ubehagelig overraskelse.

Det vilde og kuperede terræn, der kendetegner området, toppes nemlig i bogstavelig forstand af den 12,3 km lange klatretur med en gennemsnitlig procent på 6,3 op til Pic de Nore 1.205 m over havets overflade – det højeste punkt i Montagne Noire og en udfordring, der aldrig tidligere har befundet sig på Tour-ruten

Fra bjergspurten er der endnu 41,5 km til mål, og de består stort set udelukkende af nedkørsel, så her kan udspille sig et gevaldigt ræs frem mod middelalderbyen Carcasonne.

Hovedpersonerne satser næppe på etapesucces

Inden det begynder at gå opad mod Pic de Nore, har der budt sig adskillige muligheder for udbrydere til ligesom i går at sikre sig et komfortabelt forspring, og det skulle ikke undre, om hovedpersonerne i det samlede klassement atter hurtigt mister interessen for udfaldet af etapen.

De venter med deres eventuelle indbyrdes bataljer til Pic de Nore, men med 41,5 km til mål fra toppen kan det sagtens være, at lysten til i det hele taget at sætte noget på spil på denne etape slet ikke er til stede.

Varmen, der har virket ekstra trættende på mange af rytterne, kan igen vise sig at blive en væsentlig faktor, for der er lovet højt solskin og 30 grader det meste af vejen.

Alaphilippe jagter konstant bjergpoint

En af dem, der kan tænkes at stille offensive tendenser til skue, er indehaveren af den prikkede bjergtrøje franskmanden Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), der også i går udnytte chance til at lægge yderligere afstand til sin nærmeste rival landsmanden Warren Barguil (Fortuneo-Samsic)

Mens sidstnævnte ikke var til stede i det lange udbrud øgede Alaphilippe sin føring i den kappestrid, så han nu er oppe på 90 point mod 70 til Barguil.

I dag er der i alt 17 point at tjene med 10 på Pic de Nore, 5 på Col de Sié efter 64,6 km og 2 på Côte de Luzencon allerede efter 9 km, hvor dagens store satsning meget vel kan tage form.