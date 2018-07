Portræt: Millionæren, fænomenet og folkets mand

I sin forunderlige, tiljublede og charmerende personlighed rummer den 28-årige slovak Peter Sagan, der i øjeblikket leverer suveræne bedrifter på de franske landeveje iført den grønne pointtrøje, han uden uforudsete uheld givetvis også troner i på podiet om en uge i Paris, så mange forskelligartede facetter, at han konstant betager og henrykker omverdenen i en grad, som ingen anden udøver i den krævende idræt formår.

Han er verdens højestlønnede cykelrytter – 30 mio. kr. om året måtte Team Tinkoff-Saxo daværende ejer, den flamboyante russiske rigmand Oleg Tinkov, angiveligt af med, da han kaprede ham i 2015 – og dertil er han uden sammenligning verdens mest folkekære.

De to elementer går bestemt ikke altid hånd i hånd, men de gør det hos Sagan, der selvfølgelig hellere end gerne indkasserer gagen, men helt for egen regning uden forstillelse og krampagtige pr-manøvrer udviser en respekt og ligefremhed over for de masser, som elsker ham.

Går i folk med træsko på

Han går med et godt gammelt dansk udtryk i folk med træsko på, og når han har givet highfive eller skrevet autografer, efterlader han altid et smilende minde, som om lige netop den person, han henvendte sig til, betød noget særligt.

De menneskelige egenskaber, Sagan besidder, kan ikke læres – også på det punkt er han i besiddelse af et naturtalent – og når de så parres med hans fænomenale kvaliteter på cyklen, er der skabt et produkt, der i hvert fald i den branche, han er beskæftiget i, hører hjemme i sin helt egen uopnåelige stjerneklasse.

Det er da også gentagne gange og fra flere sider blevet postuleret, at Sagan er Guds gave til cykelsporten, og en bemærkelsesværdig rosende omtale stod den tidligere Tour de France-vinder Bradley Wiggins for, efter at slovakken i september i Bergen var blevet verdensmester for tredje gang

»Cykelsportens frelser. Denne mand er i øjeblikket større end idrætten selv. Pas godt på ham. Til lykke, Peter, du er en sand legende og en af alle tiders største«, lød tweetet fra en tydeligvis vildt begejstret Wiggins.

Forskellen på Sagan og Thomas

Nogle dage i træk har Sagan deltaget i hyldestseancerne efter Tour-etaperne sammen med waliseren Geraint Thomas – stakkels Thomas, fristes man næsten til at sige. For selv om de begge hører til blandt verdens bedste cykelryttere, er der himmelvid forskel på den stemning, der møder dem.

Briten har nærmest virket stiv og mut, selv om det er nogle af karrierens lykkeligste øjeblikke, han har oplevet. Men han er urimeligt blevet offer for den generelle antipati mod Team Sky.

Sagan derimod er med sit skælmske smil og indimellem underfundige påhit blevet modtaget med stormende applaus og har sagt en umiddelbar tak ved at smide blomsterbuketten ud blandt publikum, mens Thomas forståeligt nok ikke har ønsket at foretage en sådan gestus.

Også smuttere i Sagans opførsel

Nu skal det ikke glemmes, at der på vejen frem mod den vindende fremtoning også er forekommet smuttere.

F.eks. da en endnu noget umoden Sagan for 5 år siden efter Flandern Rundt, da han var blevet nr. 2 efter schweizeren Fabian Cancellara, fandt det fantastisk morsomt at knibe kyssepigen i bagdelen, mens hun var i fuld gang med sin obligatoriske læbelykønskning til Cancellara.

Det skulle Sagan aldrig have gjort, for den håndbevægelse fremkaldte global opstandelse med efterfølgende gentagne undskyldninger fra slovakkens side. Han sørgede da også lynhurtigt for at slutte fred med kyssepigen, og det skal siges til hans ros, at han har lært af den bommert. For nok kan han fortsat lide at optræde med fuldstændig overraskende stunts, men selv om han er et impulsivt væsen, kan han åbenbart også beherske sig.

På vej mod Zabels rekord

At Sagan nu er på kurs mod for sjette gang at vinde pointkonkurrencen i Tour de France og dermed tangerer tyskeren Erik Zabels rekord sat 6 år i træk fra 1996 og frem, kommer ikke som den store overraskelse. Han ville sandsynligvis allerede have gjort det sidste år, hvis juryen ikke havde besluttet, at slovakken kørte ureglementeret i spurten på 4. etape til Vittel og dermed forårsagede briten Mark Cavendishs alvorlige styrt.

Sagan blev smidt ud af løbet efter døgnet inden at være fejret som vinder i Longwy, men også den situation forstod han at håndtere. Han følte sig uretfærdigt behandlet, men gemte sig ikke væk.

Han fortalte om sin opfattelse af episoden, og han mener, at Den Internationale Cykelunion har givet ham ret i, at han intet forkert gjorde, ved på baggrund af denne hændelse at have udvidet kommissærstaben ved de store løb med en person, der på video nøje kan overvåge, hvad der foregår.

»Årene i cykelsporten har vist mig, at intet skal tages for givet. Der sker hele tiden totalt uforudsete ting«, konstaterer Peter Sagan.