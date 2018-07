Smidt ud af Touren: Froome og Thomas mister vigtig hjælper

Uanset om det er Geraint Thomas eller Chris Froome, der i Pyrenæerne viser sig at være kaptajnen hos Team Sky, kommer det britiske kollektiv til at mangle en væsentlig arbejdskraft, når det efter hviledagen i morgen atter bliver alvor på tirsdag.

I et kortfattet kommuniké fra Tour de France-juryen meddeles det nemlig, at den superstærke italienske slider Gianni Moscon er blevet smidt ud af løbet, uden at der i første omgang er angivet nogen begrundelse.

Det forlyder imidlertid, at der skal være tale om en særlig alvorlig aggression over for en anden rytter, hvcilket vil sige, at italieneren ganske enkelt har slået.

Yderligere bekræfter det franske mandskab Fortuneo-Samsic, at det er holdets franske rytter Elie Gesbert, der i bogstaveligste forstand er blevet ramt af Moscons vrede.

Involveret i alvorlige sager tidligere

Det er ikke første gang, at den 24-årige italieners temperament er kogt over, og han var således sidste sæson involveret i to alvorlige episoder.

Moscon blev af den schweiziske Groupama-FDJ rytter Sebastien Reichenbach beskyldt for, at italieneren med vilje havde forårsaget, at han styrtede, men Moscon blev aldrig streffaet i denne sag.

Ligeledes skulle han angiveligt have fyret racistiske bemærkninger af mod franskmanden Kevin Reza. I den affære blev Moscon midlertidigt suspenderet af Team Sky, mens der foregik nærmere undersøgelser, hvorefter der imidlertid ikke skete videre.

Moscons farvel i utide indebærer et særdeles mærkbart savn for Team Sky, hvis tilbageværende hjælpere nu skal slide ekstra.

Belgier ude med brud på albuen

Af helt anderledes årsager kommer belgieren Serge Pauwels (Dimension Data) ikke til start på tirsdag.

Han var involveret i et styrt i hovedfeltet i den afsluttende fase, og det viser sig, at han har brækket albuen.

Ved samme lejlighed var også australieren Damien Howson (Mitchelton-Scott) i asfalten, og han brækkede en finger, men hvorvidt han kører videre, forlyder der endnu intet om.