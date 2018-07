Fuglsang vil ikke give slip på sin ambitiøse Tour-drøm

Aldrig 2 uden 3, er det ikke sådan man siger«? lød det med et skævt smil, da Danmarks store Tour de France-håb Jakob Fuglsang mødte en håndfuld danske medierepræsentanter på hviledagen i Astanas midlertidige hovedkvarter på Hotel Kyriad i udkanten af Carcassonne

Humøret var trods de ydmyge omgivelser naturligt nok generelt på toppen efter sejrene til spanieren Omar Fraile og Magnus Cort, og det var da også de to triumfer, kaptajnen hentydede til i det gamle mundheld – underforstået, at han så selv meget gerne skulle levere nr. 3.

Samtidig med, at Fuglsang ikke lagde skjul på, at hans indsats hidtil ikke havde levet op til egne forventninger, udtrykte han håb om, at han i hvert fald delvis kan nå at rette op på situationen.

Bliver ved med at slås til det sidste

Dog erkendte han blankt, at den aktuelle podiebesætning med den britiske Sky-duo Geraint Thomas og Chris Froome samt hollænderren Tom Dumoulin (Team Sunweb) kan vise sig uhyre vanskelig at få ram på, ligesom sloveneren Primoz Roglic (Lotto-Jumbo) på fjerdepladsen har været stærk indtil nu.

»Jeg er før kommet stille og roligt bagfra og har nået en topplacering, selv om det så sort ud. Det skete senest i Schweiz Rundt, og jeg har været ude for det tidligere. Under alle omstændigheder bliver jeg ved med at slås til det sidste for at nå så højt op i klassementet som muligt«, fastslår den 33-årige dansker.

»Der kunne selvfølgelig også være en anden mulighed. At tabe så meget tid en dag, at jeg ryger fuldstændig ud af klassementet, så jeg i stedet kunne gå efter en etapesejr. Men jeg tror bare ikke, det kan lade sig praktisere i den resterende del af løbet. På de bjergetaper, der er tilbage i Pyrenæerne, vil det være de bedst placerede sammenlagt, der kommer til at kæmpe om sejren«.

Svært at se Sky miste kontrollen

»Jeg kan håbe på, at nole af de ryttere, der ligger foran mig, går ned her i den sidste uge. I Giro d’Italia var der fem dage før afslutningen på løbet vist ingen, der havde forestillet sig, at det skulle ende, som det gjorde. Og noget tilsvarende kan da ske igen. Det sætter jeg i hvert fald min lid til, selv om jeg må erkende, at det lige nu er svært at se, hvordan Team Sky skulle miste kontrollen over løbet«.

»Forleden på etapen til Mende viste mine tal, at jeg på 10 minutters stigningen til sidst havde kørt op til mit absolut maksimale. Jeg kunne simpelthen ikke gøre det bedre, og alligevel satte jeg cirka et halvt minut til i forhold til Froome og Co. Der var bare ikke noget at stille op, og jeg ved, at flere andre ryttere, som jeg har talt med, har det på samme måde«, siger Jakob Fuglsang, der efter Touren kører Arctic Race of Norway og så snupper endnu tre ugers strabadser i Vuelta a Españasom forberedelse til verdensmesterskaberne i Innsbruck i slutningen af september.

Endnu ønsker Fuglsang ikke at tage stilling til, hvilke konsekvenser, det får for hans stræben i fremtiden, hvis ambitionerne ikke er opfyldt, når regnskabet gøres op på søndag i Paris.

»I givet fald kunne det jo blive aktuelt at sadle om og i stedet rette koncentrationen mod de ugelange etapeløb, hvor jeg jo klarer mig ganske fint, men det er alt for tidligt at begynde at spekulerer over det nu«, understreger Fuglsang.