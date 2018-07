Etapeanalyse: Folkehelten susede forbi de vilde styrt

Iet vildt og nådesløst første møde med Pyrenæerne i årets Tour de France kunne værtsnationens helt i den prikkede bjergtrøje, Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), en uge efter sin triumf i Le Grand-Bornand atter lade sig tiljuble som vinder, da han krydsede målstregen i Bagnères-de-Luchon efter 16. etapes 218 km fra Carcassonne 15 sekunder foran de nærmeste forfølgere – den spanske mester, Gorka Izaguirre (Bahrain Merida), englænderen Adam Yates (Mitchelton Scott) og hollænderen Bauke Mollema (Trek-Segafredo).

Styrkeprøven indledtes med en afbrydelse efter 30 km forårsaget af lokale landbrugere, der protesterede mod forholdene for deres erhverv, og den udviklede sig efter et langt tilløb til et begivenhedsrigt skuespil med et bredt udvalg af de aktører, der i det overordnede regnskab er ude af billedet, som hovedpersonerne, mens kandidaterne til den endelige hæder i Paris udkæmpede deres eget ikke alt for intense slag langt bagude ligesom på de foregående etaper.

Kort efter at Alaphilippe tronede på podiet, stod hans belgiske holdkammerat Philippe Gilbert samme sted som en såret kriger og et smilende bevis på, at selv de mest dramatiske indslag i den barske idræt kan få en fuldstændig usandsynlig lykkelig udgang.

Flashback til tragedie

I få frygtelige øjeblikke med knap 60 km tilbage tonede de 23 år gamle tragiske billeder frem på nethinden af dødsulykken på nedkørslen fra toppen af Col de Portet d’Aspet, da den italienske guldvinder fra OL i Barcelona, Fabio Casartelli, styrtede og slog hovedet – uden hjelm – så voldsomt mod autoværnet af sten, at han omkom.

Baggrunden for dette flashback var en uhyggeligt sindsoprivende hændelse på samme bjerg, men ikke helt på samme sted, med Gilbert i hovedrollen.

På vej op ad Col de Portet d’Aspet var belgieren stukket fra en gruppe på knap 50 ryttere, der havde skaffet sig et forspring på over 10 minutter til løbets favoritter. På vej ned mistede belgieren kontrollen over cyklen, forsøgte desperat at få den på ret kurs, men den ramte direkte ind i den lave granitmur, der skulle skærme mod skrænten.

Gilbert: Det var min egen fejl

Men for Gilbert betød kollisionen med muren, at han slog en saltomortale ud i intetheden, hvorefter ingen i en tid, der forekom som en evighed, anede, hvad der var sket med belgieren.

Nærmest naturstridigt kom Gilbert imidlertid til syne igen, satte sig på stenkanten og sundede sig, inden han mod al sund fornuft atter kravlede på cyklen.

»Det var min egen fejl, at uheldet skete. Jeg kom simpelthen forkert ind i svinget og røg altså et par meter ned ad skrænten. Jeg var da slemt forslået, og jeg er meget taknemmelig over for de mennesker, der kravlede ned og hjalp mig op«, sagde Philippe Gilbert, efter at han smilende på podiet med et tydeligt medtaget venstre ben havde modtaget prisen som løbets mest angrebsivrige rytter.

Vidne til endnu et styrt

Alaphilippe, der passerede holdkammeraten, inden denne endnu var kommet på cyklen, blev vidne til endnu et voldsomt optrin, der fik direkte indflydelse på udfaldet.

Adam Yates var stukket fra en lille frontgruppe på vej op ad den sidste stigning, Col du Portillon, og havde på toppen med 10 km til mål et forspring på 20 sekunder til Alaphilippe.

Men i den susende fart nedad kom også englænderen galt af sted i et sving, da der manglede 6,7 km. Yates kurede hen ad asfalten, men inden han havde sundet sig og var kommet i sadlen igen, havde Julian Alaphilippe passeret ham.