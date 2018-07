Fuglsang: Niveauet rækker ikke til en topplacering

Jakob Fuglsang gik ind til Tour de France med et håb om at slutte mellem de tre bedste, men efter endnu et bjergnederlag kan Astana-kaptajnen endegyldigt skrinlægge alle drømme om podiet.

En beskeden 15.-plads blev det til på 17. etape, hvor Fuglsang brugte fire minutter mere end etapevinder Nairo Quintana. Danskeren erkender da også, at han ikke helt har haft niveauet til at lege med i toppen.

»Der er blevet kørt stærkt og også stærkere, end jeg lige har kunnet være med til. Jeg har ikke haft det, der skulle til for at køre med helt fremme. Det må jeg bare indse. Der er ingen grund til at græde over det. Jeg kører med det, der er. Det er sådan, det er«, siger Jakob Fuglsang.

Han er nu på en samlet tiendeplads i løbet, og nu kommer resten af Touren formentlig til at handle om at slutte i top-10. Han er ved at løbe tør for etaper, hvor han kan jagte en sejr.

En enkelt chance tilbage

»I bund og grund er der én etape tilbage, som vi kan køre om. Den slutter nedad. Det begynder at være småt med muligheder. Men det kan være, jeg skal ud at forsøge noget på bjergetapen (på fredag, red.). Men det er der nok mange, der gerne vil», siger Fuglsang.

Hvilken indflydelse resultatet i dette års Tour de France får for hans fremtid som Astana-kaptajn, er det endnu for tidligt at tale om.

»Top-10 i Tour de France er stadig meget værd. Men det er meget op til holdet. Hvis vi får en kaptajn til holdet næste år, som er bedre end mig, så kører jeg nok ikke efter klassement længere. Men det er ikke noget, jeg gør mig tanker om nu«, siger Jakob Fuglsang.

Sammenlagt er han 9 minutter og 31 sekunder efter førende Geraint Thomas.

Ritzau