Dagens målby: Triste danske Tour-minder fra byen, der udgør porten til Pyrenæerne

Navnet på den seneste vinder i dagens målby Pau mere end antyder, hvilken afslutning der er i vente, når feltet sidst på eftermiddagen afslutter 18. etapes 171 km, som indledes i Trie-sur-Baïse.

På den 203,5 km lange 11. etape fra Eymet til Pau sidste år var det nemlig tyskeren Marcel Kittel, der susede først over stregen fulgt af hollænderen Dylan Groenewegen, nordmanden Edvald Boasson Hagen og australieren Michael Matthews.

Det var den 30-årige tyskers 5. sejr i den udgave af Touren, og også den foreløbig sidste af de i alt 14, han er noteret for. Kittel udgik i 2017 på 17. etape til Serre-Chevalier, og i år var hans deltagelse alt andet end en succes, inden han blev tvunget til at forlade løbet, da han på 11. etape til Le Grand-Bornand nåede i mål efter tidsfristen.

Udgør porten til Pyrenæerne

Det er således i vid udstrækning sprinteropgørene, der har præget finalerne i Pau, som i dag for 70. gang befinder sig på Tour-kortet.

I adskillige af tilfældene har der været tale om, at etapen er startet i Pau, der med sine 77.000 indbyggere, nærmest udgør porten til Pyrenæerne i begge retninger, og denne strategiske beliggenhed er også årsagen til, at kun Paris og Bordeaux har været besøgt flere gange.

Af de fire ovennævnte kombattanter fra sidste års dyst er det kun Edvald Boasson Hagen (Dimension-Data), der er tilbage i løbet, og det skal så vise sig, om han her hen mod slutningen er ved at ramme formen.

Noget mere sandsynligt er det, at landsmanden Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), der har været tæt på flere gange, formår at markere sig. Og så skal det vise sig, om det har været sliddet værd for den franske mester Arnaud Démare (Groupama-FDJ) at kæmpe sig gennem bjergene som en af de sidste.

Sagan optimist trods voldsomt styrt

Under normale omstændigheder ville den tredobbelte verdensmester og etapevinder i denne Tour Peter Sagan (Bora-hansgrohe) også være blandt favoritterne, men det store spørgsmål er, hvordan den 28-årige slovak har det efter sit voldsomme styrt i går.

Hans tyske arbejdsgiver Bora-hansgrohe meddeler i skrivende stund, at det først her i løbet af formiuddagen vil blive taget stilling til, om Sagan i det hele taget stiller op i eftermiddag.

Selv tilkendegav Sagan dog i aftes via twitter, at han føler sig optimistisk med henblik på de kommende fire dage.

»Det var et hårdt styrt, men heldigvis har jeg ikke brækket noget», skrev verdensmesteren.

To danskere mistede førertrøjen i Pau

Pau rummer triste minder for to af de store skikkelser i den danske Tour de France-historie, idet både den første og den anden indehaver af den gule førertrøje, henholdsvis Kim Andersen og Jørgen V. Pedersen, mistede den eftertragtede trikot i byen ved foden af Pyrenæerne.

Kim Andersen kom i gult, da han på 3. etape i 1983 fra Valenciennes til Roubaix blev slået i spurten af belgieren Rudy Matthijs, da de to nåede i mål 2.09 minutter foran de nærmeste forfølgere.