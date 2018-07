Dagens målby: Magtkampen mellem stjernen og himmelstormeren var brudt ud ved første besøg

Laruns, der danner rammen om afslutningen på den 200,5 km lange 19. etape, som udgår fra Lourdes, har en enkelt gang tidligere befundet sig på Tour-ruten, men ikke som finaleby.

Rytterne i Touren 1985 blev sendt af sted fra den lille lokalitet med blot 1.215 indbyggere i departementet Pyrénées-Atlantique på en etape på bare 83,5 km med et spurtopgør i Pau.

Årsagen til den korte distance var, at feltet samme dag også prøvede kræfter med en 52,5 km lange kappestrid fra Luz-Saint-Sauveur til Col d'Aubisque - den mytiske tinde, der skal bestiges som den sidste af de store udfordringer i dag med 20 km fra toppen i 1.709 meters højde ned til målet i Laruns 482 meter over havets overflade.

To korte etaper på samme dag

Altså to korte etaper på én dag, så der var noget for både sprintere og klatrere, men meget betegnende for sin exceptionelle klasse var ireren Sean Kelly i stand til at hævde sig i begge kategorier.

På færden fra Laruns til Pau hentede franskmanden Regis Simon - bror til Francois, Pascal og Jérôme, der ligeledes var professionelle cykelryttere på højeste niveau - sin karrieres fornemste triumf, da han slog spanieren Alvaro Pino, mens Sean Kelly på 3.pladsen var 1.07 minut efter.

På bjergetapen var ireren ligeledes tæt på, men måtte se sig overtrumfet af landsmanden Stephen Roche som den eneste med 1.03 minut.

Løjtnanten overgik kaptajnen

Her skete der det ganske interessante, at amerikaneren Greg Lemond mod slutningen kørte fra sin holdkaptajn på La Vie Claire Bernard Hinault og nåede i mål 24 sekunder foran franskmanden, og dermed var rivaliseringen mellem Kim Andersens holdkammerater i fuld gang.

Den endte som bekendt med, at Hinault i Paris var 1.32 minut foran Lemond og 4.28 foran Roche og således hjemførte sin femte og sidste samlede gevinst, mens magtskiftet mellem Hinault og Lemond det følgende år var en kendsgerning.

Touren 1985 bød i øvrigt på markante danske opmuntringer ved to af den tidlige, hjemlige Tour de France-epokes mest fremtrædende skikkelser Kim Andersen og Jørgen V. Pedersen.

Yderligere 4 dage i gult for Kim Andersen

Førstnævnte, der to år tidligere havde skrevet historie ved som den første dansker at erobre den gule førertrøje, præsterede i 1985 ligeledes at markere sig som løbets førstemand i en kort periode.

Trek-Segafredos sportsdirektør, der i sin tid som aktiv var særdeles angrebsivrig, kom på 4. etapes 239,5 km fra Fougères til Pont Audemer med i et 7-mands udbruds, og selv om han krydsede målstregen som sidste mand i denne gruppe, rakte forspringet på 46 sekunder til de nærmeste forfølgere til, at han erobrede førertrøjen fra den belgiuske stjerne Eric Vanderaerden.

Kim Andersen, der i 1983 havde optrådt i den gule førertrøje i 6 dage, beholdt den i anden omgang i 4 dage. På den 75 km lange enkeltstart i Sarrrebourg sluttede hans eventyr nogenlunde som ventet, og han blev afløst af sin holdkaptajn på La Vie Claire Bernard Hinault.

Jørgen V. Pedersen i vellykket udbrud

Jørgen V. Pedersen måtte vente til året efter med det gule kapitel i sin karriere, men i 1985 indskrev han sig på listen over danske etapevindere.

På den 204,5 km lange 10. etape fra Épinal til Pontarlier slap danskeren med i et større udbrud sammen med blandt andre hollænderen Johan Lammerts, spanieren Inaki Gaston og franskmanden Dominique Arnauld.

Disse fire nåede hjem sammen, og i spurten viste Lammerts sig som den værste konkurrent for Jørgen V. Pedersen, der imidlertid susede først over stregen.