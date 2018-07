Etapeanalyse: Også de fredelige dage i Touren byder på heroiske bedrifter

Mens hovedpersonerne i det samlede klassement sparede kræfter til de to forestående etaper, hvor muligheden for ændringer absolut er til stede, leverede andre deltagere i verden største cykelshow på den 171 km lange 18. Tour de France-etape fra Trie-sur-Baïse enestående eksempler på, hvorfor den krævende idræt fascinerer millioner af tilskuere ud over kloden.

Et lille udsnit:

1. Franskmanden Arnaud Démare (Groupama-FDJ) ved omsider, under et kraftigt pres, at suse over stregen som vinder efter flere mislykkede chancer og vilde dage i bjergene, hvor han kæmpede sig til vejs ende som en af de sidste.

2. Den tredobbelte etapevinder og verdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe) ved i det hele taget at stille op efter den voldsomme medfart, han var udsat for døgnet ind, og mod alle odds stærkt forslået at køre sig ind på en 8. plads.

3. Såmænd også de fem lykkeriddere i dagens lange udbrud, der udstillede det prægtigt heroiske i sporten - den ubændig vilje og den betingelsesløse afvisning af at overgive sig før situationen er absolut håbløs. Og det var den så med cirka 17 km til mål, hvorefter der blev rettet an til massespurten.

Langt bagud i bjergene

På 14. og 16. etape sidst, på 17. næstsidst og på 15. i gruppettoen langt bagude – det var de lidet selvtillidsvækkende seneste resultater, den 26-årige Arnaud Démare stillede til start med i Trie-sur-Baïse, men i Pau fremtvang hjemmebaneyndlingen med en forrygende finish et ganske anderledes facit.

Démare blev afleveret perfekt af sin faste italienske pilot Jacopo Guarnieri, og i modsætning til de tidligere finaler, hvor han løb tør for kræfter, havde han denne gang overskud til at kue konkurrenterne .

Landsmanden Christophe Laporte, der kæmper indædt for at bevise, at Cofidis-manageren Cedric Vasseur gjorde ret ved at foretrække ham for Nacer Bouhanni, kom tættest på, og topplacering var der atter til norske Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) lige foran landsmanden Edvald Boasson Hagen (Dimension Data).

Den danske etapevinder fra i søndags i Carcassonne Magnus Cort (Astana) stred for at blande sig, men nåede ikke længere frem end til 20. pladsen, da 88 ryttere fik noteret samme tid som Démare.

Blev beskyldt for at snyde

Dagen inden, franskmanden jublende kunne lade sig hyldet, var han blevet udsat for alvorlig kritik fra en af sine vanlige rivaler, tyskeren André Greipel (Lotto Soudalæ), der udgik på 12. etape.

Via twitter meddelte Greipel, at han mente at have bevis på, at franskmanden ikke var nået til vejs ende på Col du Portet på ærlig vis, men efter en heftig debat på sociale medier undskyldte Greipel torsdag morgen og tilkendegav, at han åbenbart havde fået forkerte oplysninger

»Det sårede mig virkelig at blive udsat for en sådan beskyldning, men samtidig tror jeg også, at den gjorde mig endnu mere opsat på at vinde her i Pau. Vi er så kraftigt overvåget her i Touren, at det efter min mening slet ikke kan lade sig gøre at snyde uden at blive opdaget«, sagde Arnaud Démare på pressemødet

Arnaud Démares største triumf i karrieren registreredes i 2016, da han var først over stregen i Milano-Sanremo, men også ved den lejlighed ymtedes det, at han vist ikke var klatret helt ved egen hjælp, uden at der dog kom noget ud af det.

Sagan har ondt over det hele

»Jeg har ondt over det hele, men jeg skal til Paris«, lød det fra den sympatiombruste Peter Sagan lige efter, han havde krydset målstregen.

Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix Peter Sagan kæmpoer videre, selv om han er slemt plaget af smerter.

Peter Sagan kæmpoer videre, selv om han er slemt plaget af smerter. Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Den 28-årige slovak trodsede smerterne efter højhastighedsstyrtet i onsdags, som han efter eget udsagn selv var skyld i, fordi han bedømte et sving forkert.