Etapeanalyse: Roglic sejrer storslået, Thomas forsvarer sig brillant, og Froome ryger ned fra podiet

Mens skyerne slikkede op ad bjergsiderne, som ville de skjule Pyrenæernes vilde skønhed for at have den for sig selv, udspilledes på de martrende stigninger og hidsige nedkørsler et så spændingsmættet og medrivende drama under årets sidste færd hen over de klassiske, mytiske tinder i grænselandet mellem Frankrig og Spanien, at den 105. Tour de France-udgave ikke kunne have ønsket sig en ypperligere afsked med denne fase af de tre ugers strabadser.

En prægtig vinder i skikkelse af den kometagtigt stigende slovenske stjerne på den internationale cykelsportshimmel Primoz Roglic (Lotto-Jumbo) kunne efter 19. etapes 200,5 km fra Lourdes til Laruns hyldes i selskab med den stadig mere imponerende walisiske indehaver af den gule førertrøje Geraint Thomas (Team Sky).

Og værtsfolket kunne fryde sig over, at en ukuelig Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) som første mand på både Col d’Aspin og Col du Tourmalet understregede sin status som løbets bjergkonge, mens inderlig medfølelse ledsagede en forpint Peter Sagan (Bora-hansgrohe) i en smertefuld og vellykket fight for at gennemføre - som en af de sidste 38.23 minutter efter Roglic – og modtage endnu en grøn pointtrøje.

Dristigt vovestykke på lang nedkørsel

Den tidligere juniorverdensmester i skihop for hold Primoz Roglic kastede sig ud i et dristigt vovestykke på den 20 km lange nedkørsel fra dagens sidste stigning Col d’Aubisque. Han havde allerede forsøgt med flere angreb på vej op mod toppen, men hullet blev hver gang lukket af hollænderen Tom Dumoulin (Team Sunweb) med Geraint Thomas på hjul.

Men i den halsbrækkende fart ned ad bjerget lod sloveneren sig ikke hente, og selv om havde alle sine nærmeste konkurrenter i klassementet lige efter sig, lykkedes det ham at skabe så klar afstand, at han passerede målstregen 19 sekunder foran de næste 7 mand anført af Thomas, hvilket betød, at sloveneren fortrængte den firedobbelte Tour-vinder Chris Froome (Team Sky) fra den tredje podieplads.

Skuffet Fuglsang mistede over 7 minutter

Danske glæder var der ingen af. Jakob Fuglsangs (Astana) længst knuste Tour-drøm udsattes for yderligere ublid behandling, da hans satsning på Tourmalet mislykkedes, så han sakkede agterud og nåede til vejs ende som nr. 20 med et minus på 7.09 minutter – en enkelt placering og 9 sekunder bag en anden af dagens tabere, den colombianske etapevinder fra i onsdags på Col du Portet Nairo Quintana (Movistar).

»Jeg er dybt skuffet, for jeg havde planlagt at angribe på denne etape. Det forsøgte jeg jo sådan set også, men jeg manglede bare lige det allersidste i at nå op til den lille gruppe, der var stukket umiddelbart inden på Tourmalet«, konstaterer en realistisk Jakob Fuglsang.

»Jeg troede, jeg ville få tilslutning i hvert fald på nedkørslen, men det skete bare ikke, og den eneste trøst, jeg har, er, at jeg i hvert fald brugte alt, hvad jeg havde af kræfter«.

Flere rokeringer blandt de bedste

Selv om etapen var spækket med eksplosive begivenheder, var Fuglsang den eneste, der røg ud af top 10 – ned som nr. 12 med et minus på 16.36 minutter – mens der blev rokeret grundigt rundt mellem de 9 andre, og stillingen mellem de bedste ser nu således ud: 1. Thomas, 2. Dumoulin 2.05 min., 3. Roglic 2.24, 4. Chris Froome (Team Sky) 2.37, 5. Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) 4.32, 6. Mikel Landa (Movistar) 4.40, 7. Romain Bardet (AG2R) 5.15, 8. Dan Martin (UAE Team Emirates) 6.39, 9. Quintana 10.26, 10.Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) 11.49.

Geraint Thomas udviste excellent taktisk snilde ved at lade andre gøre det grove arbejde. Selvfølgelig i første række sine holdkammerater med den colombianske Tour-debutant Egan Bernal i en ny brillant rolle, men dernæst i høj grad også rivalerne.