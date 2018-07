Tre VM-helte udgør de sidste trusler mod Tour de France-herskeren

I sin beskrivelse af morgendagens enkeltstart kalder den sportsligt ansvarlige for Tour de France-rutens tilrettelæggelse, Thierry Gouvenou, den 31 km lange strækning mellem Saint-Pée-sur-Nivelle og Espelette i det allersydvestligste hjørne af Frankrig for et billede på baskernes natur – vild og med voldsomme udsving.

Et blik på etapeprofilen efterlader da heller ikke tvivl om, at deltagerne i en af verdens største idrætsbegivenheder står over for en exceptionel udfordring, der intet har at gøre med de tempokørsler, der sædvanligvis optræder i de store rundture, men snarere minder om et bjergridt i miniudgave gennem et stærkt kuperet terræn.

Ganske vist er der ingen point på spil i kampen om den prikkede trøje, men det kunne der nu sagtens have været. Således skal rytterne bl.a. 3 km fra mål ud på en hidsig klatretur, der strækker sig over 900 m med en gennemsnitlig procent på 10,2, og der er ikke noget at sige til, at Thierry Gouvenou fremhæver, at det næppe er de udprægede specialister, der slår til her, men snarere de mere alsidige typer.

Dumoulin, Roglic og Froome på sejrsskamlen ved VM

Det var i øvrigt også tilfældet ved VM i Bergen sidste år, da tre af de aktuelle hovedpersoner, hollænderen Tom Dumoulin (Team Sunweb), sloveneren Primoz Roglic (Lotto-Jumbo) og briten Chris Froome (Team Sky) besatte medaljepladserne efter den krævende stigning op til Fløyen, der hæver sig over Bergen.

I morgen er de alle blandt de mest fremtrædende kandidater til succes i Espelette, den lille by i Baskerlandet, der er verdensberømt for sin fremstilling af en speciel pebersort, og således udgør de også de sidste reelle trusler mod indehaveren af den gule førertrøje Geraint Thomas.

Denne deltog ikke ved VM, og han går ind til den forestående opgave med et forspring på 2.05 minutter til Dumoulin, 2.24 til Roglic og 2.37 til holdkammeraten Chris Froome, men selv om det ser yderst komfortabelt ud, undervurderer Geraint Thomas ikke sine modstandere.

Dumoulin med en enkelt sejr

Tom Dumoulin har i denne sæson vist sin regnbuefarvede VM-trikot sejrrigt frem en enkelt gang, da han indledte sit forsvar af sidste års triumf i Giro d’Italia med at vinde den 9,7 km lange indledende enkeltstart i Jerusalem 2 sekunder foran australieren Rohan Dennis (BMC) og belgieren Victor Campenaerts (Lotto Soudal), mens Froome på en forbløffende 21.-plads var 37 sekunder bagud.

»Jeg stiller altid op med en smule håb inden i, lige meget hvordan det ser ud, men det er da helt oplagt, at Geraint Thomas hidtil har vist sig som løbets stærkeste, og jeg tror, det bliver svært at slå ham af pinden«, fastslår hollænderen.

Primoz Roglic kan trods sin imponerede opvisning i dag næppe gøre sig håb om at stryge helt til tops, men han har utvivlsomt Dumoulin i kikkerten, ligesom han absolut ikke har i sinde at aflevere sin nyerhvervede podieplads tilbage til Froome, der ikke har vundet en enkeltstart i år.

Har imponeret både i bjerge og på enkeltstarter

Det har derimod sloveneren, som har vist en imponerende form både i bjerge og på enkeltstarter.

Således vandt sloveneren Baskerlandet Rundt sammenlagt takket være sin sejr på tempoetapen, og i endnu et WorldTour-løb, Tour de Romandie, strøg han ligeledes til tops sammenlagt, selv om han på den 9,9 km lange bjergenkeltstart måtte se sig henvist til andenpladsen og årets colombianske Tour-fund Egan Bernal (Team Sky).