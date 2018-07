Dagens målby: Næsten alle Tour-vinderne fra Champs-Élysées har forladt løbet

Lige siden starten på Tour de France i 1903 har Frankrigs hovedstad Paris været endemålet for deltagernes strabadser, men finalen er ikke altid som i dag blevet afviklet på Avenue des Champs-Élysées.

Frem til og med 1967 udkæmpedes de afsluttende opgør på Parc des Princes, og de fire sidste vindere dér var så prominente skikkelser som den femdobbelte franske samlede vinder Jacques Anquetil, italieneren Felice Gimondi, tyskeren Rudi Altig og den franske publikumsyndling Raymond Poulidor.

Fra 1968 til 1974 flyttedes målet til cykelbanen i Vincennes, og af de syv slutdyster, der foregik der, vandt den belgiske legende Eddy Merckx de 4.

Merckx nåede aldrig at vinde på Champs-Élysées

Ved det sidste besøg i Vincennes afsluttede belgieren en forrygende tur rundt i Frankrig med sin ottende triumf det år.

Derimod er ingen af Merckx' i alt 34 etapesejre hentet på Champs-Élysées, der siden 1975 har dannet rammen om, den sidste etape.

Det nåede til gengæld lige netop den senere mangeårige belgiske sportsdirektør Walter Godefroot - chef for blandt andre Bjarne Riis og Brian Holm - der satte punktum for sin flotte serie på 10 Tour-gevinster med at slå til på den berømte avenue, efter at han 8 år tidligere var noteret for sin første sejr i Saint-Malo.

Bennati sejrede i sin successæson 2007

I det aktuelle felt findes efter det noget overraskende tidlige farvel, så mange sprintere har sagt til løbet, kun en enkelt rytter, der har prøvet at vinde på Champs-Élysées, mens der var fem ved starten i Vendée for lidt over tre uger siden.

Den tilbageblevne er den 37-årige italiener Daniele Bennati (Movistar), der i en af sine mest succesrige sæsoner i det hele taget, 2007, ikke alene var først over stregen i Paris, men også på 17. etape.

Bennati, der det år kørte den sidste af sine tre sæsoner hos Lampre, nåede i 2007 op på 11 sejre og vandt bl.a. også en etape i Vuelta a España.

I den spanske rundtur bar italieneren førertrøjen i én dag, ligesom han sluttede som nr. 1 i pointkonkurrencen. Det følgende år, da han var skiftet til Liquigas , sejrede Bennati to gange i hjemlandets Giro, og han er sålededes en af de ryttere, der har formået at stryge til tops i alle de tre uger lange etapeløb.

Kongen af Champs-Élysées er rejst hjem

Bennati, der siden var fire år i tjeneste hos Bjarne Riis/Tinkoff, har totalt forandret sig som ryttertype og er derfor også et meget usandsynligt bud på en gentagelse af succesen i Paris hen under aften.

Kongen af Champs'Élysées, briten Mark Cavendish (Dimension Data), der sejrede i hovedstaden fire år i træk fra 2009 og frem, er længst ude af løbet, og det samme gælder de to dobbelte vindere tyskerne André Greipel (Lotto Soudal), 2015 og 2016, og Marcel Kittel (Katusha-Alpecin), 2013 og 2014.

Heller ikke sidste års førstemand hollænderen Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo) er med længere, men han nåede i det mindste at vinde to etaper, inden han rejste hjem.

Etapevinderen fra Pau er Frankrigs håb

Det massive frafald får utvivlsomt værtsnationen til at drømme om den første sejr siden 2003, da den forholdsvis upåagtede Jean-Patrick Nazon slog til.

Franskmændene har da også et oplagt bud i Arnaud Démare, der i torsdags i Pau vandt den seneste massespurt i årets Tour foran landsmanden Christophe Laporte (Cofidis) og nordmanden Alexander Kristoff (UAE Team Emirates).

Og så skal det blive interessant at se, hvordan sidste søndags etapevinder i Carcassonne Magnus Cort (Astana) formår at hævde sig på den berømte scene. Samt om folkes mand slovakken Peter Sagan (Bora-hansgrohe) er kommet så meget til hægterne, at han kan blande sig.