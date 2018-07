Etapeanalyse: Ung dansker leverer pragtpræstation midt i stjernernes gigantshow

Et ophold i hot seat nåede Søren Kragh Andersen ikke at få, for cirka 5 minutter senere havde den polske verdensstjerne Michal Kwiatkowski med et enkelt sekund overtrumfet danskeren.

Fortjent revanche til Froome

Enkeltstarten bød på fortjent revanche for Chris Froome efter nogle vanskelige dage, men overordnet konfirmeredes det magtskifte hos Team Sky, som egentlig fandt sted i onsdags på Col du Portet, da Froome mistede 48 sekunder til Thomas.

Den detroniserede firedobbelte Tour-sejrherre får imidlertid rosende ord med på vejen af sin chef, Team Skys manager Dave Brailsford.

Geraint Thomas skriger sin glæde ud til omverdenen, efter at den samlede føring er forsvaret med en 3. plads på enkeltstarten. Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

»Jeg er dybt imponeret over den måde, Chris har tacklet situationen på«, konstaterer Dave Brailsford.

»Han kom hertil med det klare mål at vinde løbet, men i det øjeblik, det stod klart, at det ikke ville kunne lade sig gøre, skiftede han helt automatisk til rollen som hjælper for Geraint. Det, synes jeg, var virkelig stort, og det fortæller også meget om Chris’ personlighed«.

Det giver den formentlig kommende vinder af den 105. Tour de France-udgave Geraint Thomas sin chef fuldstændig ret i.

»Jeg har aldrig tvivlet på Chris’ ærlighed og loyalitet, og han beviste, at jeg ikke har fejlbedømt ham, da han på etapen til Col du Portet over radioen meldte klart ud, at han ikke havde benene. Der var ikke noget med at spille falsk. Han lagde kortene på bordet, selv om det naturligvis har været svært for ham, men det er jo også sådan, et hold skal fungere«, siger Geraint Thomas.

Sagan klarede sig også gennem enkeltstarten

Og så klarede superekvilibristen på en cykel, den tredobbelte verdensmester og etapevinder i denne Tour Peter Sagan (Bora-hansgrohe) sig også igennem temporæset – som ventet langt efter de forreste med tiden 48.03 minutter, men i rigelig sikkerhed inden for tidsgrænsen, der på enkeltstarten var sat til 25 procent af vinderens notering.