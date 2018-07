Dagens etape: Skål, tillykke og tak for denne gang

Først fest, så alvor - sædvanligvis er rækkefølgen vel omvendt, men når det handler om den afsluttende etape i Tour de France, er det altså sådan, det foregår.

I år er det forstadan Houilles lidt nordvest for hovedstadens centrum, der har fået æren - for en pæn portion penge, forstås - af at danne rammen om starten på de 116 km, som, hvis alt ellers forløber planmæssigt, rundes af med massespurten på Champs-Élysées i de tidlige aftentimer.

Fra Houilles går det lidt ud vestpå, inden kursen sættes stik øst mod hjertet af Paris, og når den 6,5 km lange rundstrækning, der skal gennemkøres 9 gange, rammes, er det slut med tant og fjas.

Froome oprigtigt glad for podiepladsen

Det er der ellers rigeligt af indtil da med Team Sky som midtpunkt, eftersom det britiske storhold for sjette gang af ni mulige atter har den endelige vinder i sin midte.

Efter den seneste uges forløb har de fleste med interesse for Touren givetvis forstået, at der er skiftet ud i rollefordelingen, og for første gang, siden han i 2012 hjalp Bradley Wiggins til sejren, er det ikke Chris Froome, der er hovedpersonen.

Til gengæld virkede den 33-årige brite i går oprigtig glad, da det var lykkedes ham at tilbageerobre tredjepladsen, som han døgnet inden havde måttet afgive til sloveneren Primoz Roglic (Lotto-Jumbo).

Efter festen følger hård positionskamp

»Det er fantastisk, det er simpelthen en drøm at komme til at stå på podiet ved siden af Geraint Thomas, efter at det så ud til at være glippet på den sidste bjergetape«, sagde Chris Froome efter den andenplads på enkeltstarten, der atter sendte ham op på podiet sammen med holdkammeraten og den hollandske vinder af temporidtet Tom Dumoulin (Team Sunweb).

På den første halvdel af etapen bliver der skålet i champagne - vist nok mest til ære for fotograferne - sagt tillykke og på gensyn, og så er der ellers atter krig på kniven, når det går løs op og ned ad Champs-Élysées.

Her bliver der ikke givet ved dørene, og det kan da godt frygtes, at den hårde positionskamp, der iværksættes for at bibringe en sprinter en af de mest eftertragtede sejre overhovedet, blive så barsk, at det sidste i rækken af de mange styrt, der har plaget løbet, ikke er set endnu.