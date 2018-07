Etapeanalyse: Ny dansk Tour de France-stjerne er født

Magtskiftet mellem Geraint Thomas og Chris Froome på det stadig frygtindgydende stærke Sky-mandskab vil gå over i historien som det overordnet mest markante element i den 105. Tour de France udgave, ganske i stil med tilsvarende hændelser eksempelvis i 1986 mellem den franske legende Bernard Hinault og den amerikanske opkomling Greg Lemond, i 1997 mellem Danmarks Tour-triumfator fra året før Bjarne Riis og Tysklands lysende håb Jan Ullrich samt i 2012 mellem Froome og Bradley Wiggins.

Mest sammenlignelig med den aktuelle situation er den dansk-tyske, fordi Riis og Ullrich på samme måde som Thomas og Froome fandt ind i et upåklageligt samarbejde, uanset hvor smertefuldt det naturligvis må have været for den detroniserede part at stille sig tilfreds med en sekundær placering.

Riis blev folkehelt i Tyskland

I 1997 var det imidlertid meget overvældende at opleve, hvordan vinderen fra året før Bjarne Riis på det nærmeste fik status som folkehelt i Tyskland for at have støttet en af den store nations mest populære sportsudøvere til en uhørt triumf. Riis blev gang på gang under festlighederne i Tyskland fremhævet som et forbillede på loyalitet og sportsmanship, og selv om Ullrich naturligvis var hovedpersonen, blev Riis overdænget med verbale roser.

Helt anderledes formede det sig, da Greg Lemond i 1986 ikke længere ville finde sig i at spille andenviolin til La Via Claires etablerede superstjerne og femdobbelte Tour-vinder Bernard Hinault. Man prøvede at skjule den åbenlyse rivalisering, men ligesom i tilfældet med Froome og Wiggins lykkedes det ikke.

De to sidstnævnte var decideret på kant med hinanden, men Froome indordnede sig og tjente manden, der var forudbestemt til at vinde. Dog slet ikke med samme oprigtighed og glæde, som den firedobbelte Tour-vinder stillede til skue, da han indså, at han i år ikke kunne vinde en femte gang, fordi hans walisiske holdkammerat ganske enkelt var den stærkeste.

Urimelig antipati mod Froome

Den måde, Froome sluttede af på, burde omsider kunne få den åbenlyse og ofte uforståeligt fjendtlige folkestemning mod ham til at vende. Han har under hele Touren optrådt imødekommende og venligt, uden at det i synderlig grad har formået at mindske antipatien mod ham, og det kunne næsten opfattes som en undskyldende gestus fra Tour-bossen Christian Prudhommes side, da han undervejs på gårsdagens etape i sin bil lagde hånden over Froomes, mens de udvekslede nogle ord.

I øvrigt skulle det undre meget, om Froome ikke vender tilbage næste år med fornyede ambitioner om at slutte sig til Bernard Hinault, dennes landsmand Jaques Anquetil, belgieren Eddy Merckx og spanieren Miguel Indurain, der alle er noteret for 5 gevinster.

Glæder eliminerer skuffelser

Set fra et dansk synspunkt var det naturligvis en kæmpemæssig skuffelse, at Jakob Fuglsang (Astana) måtte nøjes med en slutplacering som nr. 12, men med fremtidens briller på elimineredes den nedtur næsten af de bedrifter den 25-årige etapevinder fra Carcassonne Magnus Cort (Astana) og den 23-årige Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) leverede.

Specielt sidstnævntes indsats gennem hele løbet kulminerende med lørdagens forrygende 5. plads på enkeltstarten får en ellers besindig ekspert, Jesper Worre, løbsdirektør for den hjemlige store cykelbegivenhed PostNord Danmark Rundt, der indledes onsdag i Aalborg, til dristigt at lægge hovedet på blokken, når det gælder en spådom om Søren Kragh Andersens muligheder på længere sigt.