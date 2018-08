PostNord Danmark Rundt: Suveræn vinder får alt for ringe modstand De andre mandskaber var ude af stand at udfordre crossverdensmesteren Wout van Aerts forholdsvis ordinære hold i PostNord Danmark Rundt.

Da den 28. udgave af den danske cykelrundtur indledtes i onsdags i Aalborg, havde det belgiske 2. divisionshold Veranda’s Willems-Crelan i denne sæson kun haft en enkelt sejr at juble over - tilbage i februar, da Sean De Bie slog til på en etape i Etoile de Bessèges.

Men efter afslutningen på den 199 km 5. etape i PostNord Danmark Rundt fra Faxe til Frederiksberg i dag var kontoen øget til fem gevinster.

For udover, at den 23-årige tredobbelte cykelcross-verdensmester Wout van Aert, der var strøget til tops i klassementet med sin kraftfulde finish i torsdags i Vejle, på suveræn vis forsvarede sin førertrøje, formåede hans belgiske landsmand og holdkammerat Tim Merlier også at gentage kunststykket fra Vordingborg, da han atter viste sig som den hurtigste i massespurten.

En fremragende individualist på ordinært hold

Denne overvældende dominans fra et normalt ganske ordinært mandskabs side, vidner dels om feltets forudsete manglede format, dels om, at Wout van Aert er en fremragende individualist, der ganske forståeligt jagtes af adskillige WorldTour-hold, men indtil videre vælger at give førsteprioritet til satsningen på den terrængående disciplin, hvor han længst har markeret sig som klodens ypperste.

Det var den unge belgiers første samlede etapeløbsgevinst. Adskillige vil givetvis følge efter i de kommende år, men på de danske landeveje blev Wout van Aert simpelthen aldrig for alvor udfordret, da han først havde tilkæmpet sig magten - dertil var modstanden for svag.

Bornholmske opmuntringer

Ud over de eminente etapesejre til Lasse Norman (Aqua Blue Sport) og Mads Pedersen, der var udlånt til landsholdet fra Trek-Segafredo, Julius Johansens (Team coloQuick) sejr i ungdomskonkurrencen, samt Nicolai Brøchners (Team Holowesko) målrettede og vellykkede stræben efter at gentage sidste års sejr i bakkekonkurrencen koncentreredes en massiv del af de opmuntrende danske momenter om Team BHS-Almeborg Bornholm.

Kollektivet fra frerieøen kåredes nemlig både som det bedste hold og rådede i Rasmus Quaade desuden over værtsnationens højest placerede rytter i det samlede klassement.

28-årige Quaade leverede løbets største positive overraskelse, for selv om han med sit minus på 32 sekunder aldrig udgjorde nogen reel trussel mod Wout van Aert, åbner andenpladsen i slutstillingen nu pludselig nye spændende perspektiver for manden, der har erobret medaljer ved både OL og VM med 4 km holdet, men uventet blev fyret fra landsholdet efter hjemkomsten fra Rio.

Har genfundet glæden på Bornholm

»Jeg har ingen anelse om, hvad det her kan føre med sig. Foreløbig har jeg forlænget min kontrakt med mit nuværende hold, men med en option, der gør det muligt at ophæve den, hvis jeg får et professionelt tilbud«, fortæller Rasmus Quaade.

»Jeg er rigtigt glad for at være, hvor jeg er, men lægger da ikke skjul på, at det kunne være spændende at komme videre. Jeg har virkelig genfundet glæden ved at køre på cykel i de omgivelser, hvor jeg er nu, og jeg føler, at jeg leverer klart uden alt for meget pres«.

»Med i mine betragtninger omkring fremtiden skal det også, at jeg har et job som lærervikar på Ellebjerg Skole, som jeg sætter stor pris på. Desuden har jeg ikke opgivet tanken om et comeback på banen. Jeg har snakket med landstræner Casper Jørgensen, og han har tilkendegivet, at døren ikke er lukket for mig«, siger Rasmus Quaade, der i foråret vandt et af de traditionelle franske endagsløb Classic Loire Atlantique.