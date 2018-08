Succesuge: Dansk talentfabrik leverer varen, og mere er på vej Team coloQuicks sportsdirektør Christian Andersen har styr på udviklingen af evnerige unge danske ryttere.

Med den tidligere toprytter Christian Andersen som sportsdirektør har Team ColoQuick med base i Skive i den forgangne uge gjort sig kraftigt bemærket både i PostNord Danmark Rundt og i miljøet i øvrigt.

Sidste sæsons juniorverdensmester, den 18-årige Julius Johansen, sluttede på en samlet 5.-plads 56 sekunder efter den sejrende belgier, Wout van Aerts (Veranda´s Willems Crelan), som vinder af ungdomskonkurrencen i den største danske cykelbegivenhed .

Holdkammeraten Emil Vinjebo på 24 besatte 6.-pladsen i løbet, 21-årige Jonas Vingegaard Rasmussen, der ikke var med i PostNord Danmark Rundt på grund af et styrt, skrev professionel kontrakt med det hollandske WorldTour-mandskab Lotto-Jumbo, og i kulissen venter den gennem længere tid skadede 20-årige OL-bronzevinder Frederik Rodenberg utålmodigt på at gøre comeback.

Et stærkt dansk kort ved U23 VM

»Jonas’ overgang til Lotto-Jumbo har været forberedt gennem meget lang tid, og den vellykkede gennemførelse af den proces er et glimrende eksempel på, hvad vores arbejde handler om«, fortæller Christian Andersen, der for 20 år siden i Etoile de Bessèges indskrev sig i historien som den første vinder på et dansk professionelt hold, Team Home-Jack & Jones.

»Vi nærer absolut ingen planer om som hold at rykke andre steder hen i hierarkiet end der, hvor vi nu er. For os handler det udelukkende om at udvikle de unge ryttere, så de kommer videre i deres karriere. Andre vil måske mene, at der er ærgerligt at skulle afgive de bedste, men for os er det simpelthen missionen«.

»Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at Jonas er på vej i den helt rigtige retning. Og heller ikke om, at han i kraft af sine klatreegenskaber kan blive en meget stærk trumf for Danmark ved U23-VM i Innsbruck om halvanden måned«.

Teenagetalent har simpelthen været for stærk

Julius Johansens exceptionelle talent har længe været åbenlyst for alle, og som den bedste unge rytter i PostNord Danmark Rundt har han også opnået maksimal anerkendelse.

»Julius’ største problem er faktisk, at han i ungdomsårene har været alt for stærk«, lyder den noget paradoksale vurdering fra Christian Andersen.

»Han har jo i flere sæsoner bare kørt fra alle de andre, og derfor har han en del at lære endnu, når det drejer sig om at begå sig i felterne. Jeg er overbevist om, at der venter en stor fremtid for ham, men det har intet hastværk med at få ham videre i systemet. Han skal nok nå det hele, men han har brug for mere erfaring«.

Kan blive en af verdens bedste sprintere

Når talen falder på Frederik Rodenberg, som var med til at vinde OL-bronze med 4 km-holdet i Rio og VM-sølv i samme disciplin i foråret i Apeldoorn, nærer Christian Andersen helt specielle forventninger.

»Frederik har haft store knæproblemer og været gennem et par operationer, men alt tyder på, at han inden længe kan komme i gang igen«, siger Christian Andersen.

»I mine øjne har Frederik i helt usædvanlig grad X-faktor, når det handler om hurtighed. Det har han allerede bevist både på bane og landevej, og jeg er ikke bange for at sige, at han med den rette udvikling og uden uheld en dag vil kunne hævde sig blandt de allerbedste sprintere i verden«.