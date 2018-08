Efter Tour-skuffelsen: Fuglsang starter marchen mod VM som stjernen 400 km nord for polarcirklen Danskeren er den højst placerede på verdensranglisten, når The Arctic Race of Norway i dag skydes i gang i Finnmarken

Fra den ene udkant af Europa, i Finnmarken 400 km nord for Polarcirklen, til den anden, på sydspidsen af Den iberiske Halvø, bevæger dansk cykelsports etapeløbsstjerne Jakob Fuglsang (Astana) sig inden for den nærmeste uge, når han genoptager aktiviteterne med verdensmesterskaberne i Innsbruck 30. september som sæsonens næste store mål.

I dag stiller den 33-årige dansker op som feltets største stjerne, når det fire dage lange The Arctic Race of Norway indledes med 184 km fra Vadsø til Kirkenes ved grænsen til Rusland.

Og i slutningen af næste uge er Fuglsang på plads i Málaga, når det fra lørdag 25. august går løs med Vuelta a España, hvor Astana lancerer colombianeren Miguel Angel Lopez som klassementstrumfen og danskeredn i en fri rolle.

Hård konkurrence fra andre løb

Ganske som for nylig PostNord Danmark Rundt plages også Arctic Race of Norway tydeligvis af den kendgerning, at terminslisten lige nu er overlæsset med udfordringer rundt om i verden.

De voldsomste rivaler i den retning er de to WorldTour-begivenheder, det hollandsk-belgiske Binck Bank Tour, som er i fuld gang, og Hamburg Cyclassics, der køres på søndag, men desuden afvikles Colorado Classics og det franske Tour du Limousin.

Og så har Tour de France-selskabs ASO, der er medarrangør af Arctic Race of Norway, selv sørget for konkurrence ved nu også at have en finger med i spillet i Ungarn Rundt, der ligeledes køres nu uden dog at være på niveau med de øvrige løb.

Det sammenpressede program betyder, at kun fire mandskaber med WorldTeam-licens har kunnet afse folk til at starte i Norge. Foruden Astana drejer det sig om BMC, Katusha-Alpecin og Dimension Data.

Ranglisteplacering fremkalder forventninger

Med sin placering som nr. 26 på verdensranglisten - én position og 12 point foran holdkammeraten og landsmanden Michael Valgren - er Jakob Fuglsang den højst rangerede i feltet, og Astana stiller ydermere med en trup, der umiddelbart fremstår som den stærkeste af de 19 deltagende, så helt automatisk fremkalder det visse forventninger til hans indsats.

Det samme gør det faktum, at Fuglsang meget sjældent stiller op i et etapeløb uden at få et acceptabelt udbytte af anstrengelserne.

Ganske vist indfriede 12. pladsen i Tour de France langt fra Fuglsangs egne eller omgivelsernes ambitioner, men trods alt understregede den, at han fortsat hører hjemme blandt verdens bedste etapeløbsryttere.

BMC er den skrappeste modstander

I Norge, hvor alle fire etaper foregår i kuperet terræn, har Jakob Fuglsang selskab af to af Tour de France-kollegerne, landsmanden Jesper Hansen og estlænderen Tanel Kangert. Desuden møder Astana med russeren Sergei Tjernetski, canadieren Hugo Houle og kasakheren Daniel Fominykh.

På papiret ser BMC ud til at udgøre den hårdeste modstander til Astana. Det amerikanske mandskab anføres af italieneren Damiano Caruso og tæller desuden dennes landsmand Alberto Bettiol, de to schweiziske slidere Danilo Wyss og Michael Schär, den rutinerede irer Nicolas Roche samt den 21-årige australier Alexander Evans, som kører på prøve her i efteråret.

Katusha-Alpecins bedste bud forekommer portugiseren Tiago Machado at være, mens Dimension Data lige netop har skrabet fem mand sammen, der næppe kan gøre det store væsen af sig.