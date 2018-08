Tour de France-stjerne ofrer sig forgæves, og så slår ung himmelstormer til Den 23-årige Matej Mohoric rider på en succesbølge og scorede både etapesejr og førertrøje i Deutschland Tour.

Uegennyttigt og kompromisløst, som havde han aldrig foretaget sig andet, tordnede den walisiske Tour de France-vinder Geraint Thomas (Team Sky) en kanonføring af i den afsluttende fase af den 177 km lange 3. etape fra Trier til Merzig i Deutschlæand Tour for at berede vejen for sine holdkammerater.

Men indsatsen fra luksushjælperen nyttede intet for det britiske storhold, for da Thomas slog ud, var ingen af Sky-rytterne i stand til at udnytte forarbejdet.

I stedet var det en af sæsonens unge himmelstormere sloveneren Matej Mohoric (Bahrain Merida), der scorede dobbelttriumf, da han både viste sig som den hurtigste i en stærkt reduceret frontgruppe og ligeledes erobrede førertrøjen fra tyskeren Maximilian Schachmann.

Fra vidunderbarn til etableret stjerne

Den 23-årig Mohoric, der i søndags kunne lade sig hylde som samlet vinder af det hollandsk-belgiske WorldTour-løb Binck Bank Tour, er således i fuld gang med at gennemføre forvandlingen fra vidunderbarn til etableret international stjerne.

Det første prædikat hæftedes på Mohoric, da han i 2012 og 2013 blev verdensmester først i U19- og året efter i U23-kategorien for straks efter at debutere som professionel på Cannondale-mandskabet.

Det varede dog en rum tid, før den unge Mohoric vænnede sig til det krævende erhverv, og først i slutningen af 2016 efter skiftet til Lampre-Merida lykkedes det ham at hjemføre en professionel gevinst - på en etape i Tour of Hainan.

Året efter slog sloveneren til på en etape i Vuelta a España, og nu har han så for alvor fået karrieren på skinner. Dagens gevinst var den 6. i denne sæson med sejren på 10. etape i Giro d'Italia og den samlede førsteplads i Binck Bank Tour som højdepuntkerne.

Voldsomt styrt i finalen

Finalen på dagens etape prægedes af et voldsomt styrt, uden at de implicerede dog syntes at lide alvorlig overlast. Tyskeren Nils Politt (Katusha-Alpecin) satsede og åbnede spurten, men Mohoric gik problemfrit forbi og sejrede med et par længder.

Den tyske indehaver af førertrøjen Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) susede over stregen som nr. 7, men i kraft af sine bonussekunder for sejren har Matej Mohoric i det samlede klassement et forspring på 6 sekunder til Schachmann, mens Politt som nr. 3 er 10 sekunder bagud ligesom hollænderen Tom Dumoulin (Team Sunweb) på fjerdepladsen.

Geraint Thomas satte 1.07 minut til, da han havde udført sit job for kollektivet, men hverken hviderusseren Vasil Kiryienka eller cololmbianeren Sebastian Henao, der var Team Skys repræsentatnter i det felt på 33 ryttere, der nåede sammen til mål, fik nogen reel indflydelse på etapens udfald.

19-årig stortalent styrker sin position

I Tour de l'Avenir - U23-rytternes udgave af Tour de France - fortsattes strabadserne i Alperne, og på den 89 km lange 9. og næstsidste etape fra Séez til Val d'Isère understregede det 19-årige slovenske fund Tadej Pogacar endnu engang, at han er i besiddelse af et ganske exceptionelt talent.

Etapen vandtes af spanieren Fernando Bercelo, der nåede til mål 9 sekunder foran luxembourgeren Michel Ries og Pogacar, mens australieren Robert Stannard var hurtigst i den gruppe på 11 ryttere, der fulgte 1.14 minutter senere.

Her befandt også Danmarks stærkeste kort Jonas Gregaard Wilsly sig som nr. 6, og det betød, at han avancerede en enkelt position sammenlagt, så han nu er nr. 7 med. 1.45 minut op til Pogacar.

Sloveneren, der næste sæsonm kører for WorldTour-mandskabet UAE Team Emirates, har Ries som sin nærmeste rival i klassementet 1.07 minut bagude.

Også U23-verdensmesteren i enkeltstart Mikkel Bjerg slap fint fra bjergstrabadserne, idet han kæmpede sig i mål som nr. 17 med et minus på 1.58 minut, og han er nu nr. 19 sammenlagt 4.21 minutter efter.