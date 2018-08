Lussing til Tour de France-kongen, mens superhold atter brillerer Geraint Thomas satte 3.15 minutter til på 2. etape af Deutschland Tour, hvor Quick-Step Floors sikrede sig sæsonsejr nr. 57.

Mens sæsonens suverænt mest vindende rytter, den italienske sprinter Elia Viviani, sammen med sine danske Quick-Step Floors holdkammerater Michael Mørkøv og Kasper Asgreen lader op til morgendagens start på Vuelta a España i Málaga, fortsætter det altdominerende belgiske kollektiv med at score triumfer andetsteds i Europa.

Således sørgede den 24-årige tysker Maximilian Schachmann i dag for at bringe det samlede sejrsantal for manager Patrick Lefeveres og den danske sportsdirektør Brian Holms tropper op på 57 - 21 flere end nr. 2 på årets vinderliste Team Sky - da han slog til på den 197 km lange 2. etape i det genoplivede Deutschland Tour fra Bonn til Trier.

Samtidig erobrede den unge hjemmebaneyndling førertrøjen fra sin holdkammerat, den 3 år yngre colombianske debutant Alvaro Hodeq, der havde vundet førstedagens massespurt.

Schachmanns tredje sejr i denne sæson

Schachmann nåede til mål sammen med den nylige slovenske vinder af Binck Bank Tour Matej Mohoric (Bahrain Merida), nr. 2 fra både Giro d'Italia og Tour de France hollænderen Tom Dumoulin (Team Sunweb) og landsmanden Nils Politt (Katusha-Alpecin).

Denne kvartet havde et forspring på 8 sekunder til de nærmeste forfølgere, og det er nu også disse 4, som indtager de øverste positioner i det samlede klassement.

For Maximilian Schachmann var det sæsonens tredje sejr efter at han tidligere har vundet en etape i Volta a Catalunya, ligesom han slog til på Giro d'Italia-etapen til Prato Nevoso.

Geraint Thomas satte 3.15 minutter til

Den 4 dage lange begivenhed, der er kommet i stand med afgørende støtte fra Tour de France-selskabet, havde på forhånd den walisiske Tour de France-konge Geraint Thomas (Team Sky) og Tom Dumoulin som de store trækplastre.

Hollænderen er godt i gang med at leve op til forventningerne, hvorimod det kniber mere for hans britiske overmand fra Touren.

Geraint Thomas, der i går var med hjem i det store hovedfelt, da Alvaro Hodeg sejrede, noteredes i dag for et tidstab på 3.15 minutter og krydsede stregen som nr. 49. Han indtager samme plads i klassementet, men er her 10 sekunder længere agterud, og alle hans muligheder for et udbytte, der blot tilnærmelsesvis matcher det, han opnåede i Tour de France, er dermed forspildt.

Waliseren, der i Deutschland Tour har sin første start efter Tour de France, kan så håbe på, at han kører sig i form på de tyske landeveje, så han gør en bedre figur, når han sammen med holdkammeraten Chris Froome stiller op i Tour of Britain fra 2. til 9. september.

6 sejre på 5 dage til Arnaud Démare

I det franske Tour Poitou-Charentes skulle der i dag findes en efterfølger for sidste års samlede vinder Mads Pedersen, og den unge danskers arvtager lod sig uhyre nemt udpege.

Lige fra den første etape i den 5 dage lange styrkeprøve stod der nemlig Arnaud Démare (Groupama-FDJ) på løbet. Franskmanden, der fylder 27 år i morgen, sluttede af, som han begyndte, og han lod undervejs ingen andre komme til fadet.

Både på de 4 etaper med samlet start og i tidskørslen sejrede den franske sprinter, og med den overordnede førsteplads nåede han således i en håndevending op på i alt 6 gevinster på 5 dage.