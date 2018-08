Danskere på svær opgave: Lars Bak skal hjælpe Michael Valgren med at forvandle fiasko til succes

Mere rutine tilføres i skikkelse af schweizeren Danilo Wyss på 33, der, lige siden han indledte sin professionelle karriere på højeste plan i 2008, har repræsenteret BMC.

Endelig giver Dimension Data debut til den 22-årige nordmand Rasmus Tiller, der lige nu kører for det stærke norske kontinentalhold Team Joker Icopal og sidste sæson højst overraskende blev national mester.

Vil gerne være mentor for Valgren

Det er hævet over enhver tvivl, at Dimension Data sætter sin lid Michael Valgren som en central figur i bestræbelserne på omsider at avancere i WorldTour-hierarkiet.

For ligesom mange andre har også den syadafrikanske ledelse øjnene oppe for, at den 26-årige dansker er inde i en uhyre spændende udvikling, som i år har indbragt ham fornemme triumfer i de to WorldTour-løb Omloop Het Nieuwsblad og Amstel Gold Race.

»Jeg vil give Michael Valgren al den støtte, jeg overhovedet kan, og jeg stiler efter at kunne optræde som en slags mentor for ham, men også for andre, hvis de får brug for det«, understreger Lars Bak på Dimension Datas hjemmeside.

»Selv om jeg næste år går i gang med min 18. sæson som professionel, er jeg stadig stærkt motiveret«,

Chefen satser på Lars Baks klasse og erfaring

»Jeg ser frem til at videreføre min opgave som hjælperytter og støtte alle de andre ryttere på holdet mest muligt med min rutine samtidig med, at jeg forhåbentlig stadig selv er i stand til at yde mit maksimale«.

»Jeg kender Rolf Aldag fra mine to år på HTC, og jeg har stor tiltro til det koncept, han præsenterede for mig, da vi drøftede det samarbejde, som altså nu bliver til noget«, konstaterer den sympatiske danske veteran.