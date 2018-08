En håndfuld danske himmelstormere scorer fornem triumf i selskab med verdens ypperste Det rød-hvide U23-landshold sejrede suverænt i den kollektive tempokørsel i Tour de l'Avenir og har nu 4 mand i top-10.

For unge himmelstormere med drømme om en professionel fremtid er Tour de l'Avenir - U23-rytternes udgave af Tour de France - et formidabelt og nøje overvåget udstillingsvindue, fordi et meget omfattende udvalg af verdens ypperste talenter stiller op for deres respektive nationer i dette arrangement.

Derfor var det også en bedrift af exceptionel høj kvalitet, en håndfuld af de mest evnerige danske ryttere i dag leverede, da de sejrede i det 20,2 km lange holdløb med start og mål i Orleans, som udgjorde 4. etape.

U23-verdensmesteren i enkeltstart Mikkel Bjerg (Hagens Berman Axeon). Andreas Stokbro (Riwal CeramicSpeed), Jonas Gregaard Wilsly (Riwal CeramicSpeed) - han kører i øjeblikket på prøve hos Astana - Mikkel Fröhlic Honoré (Team Waoo) - på prøve hos Quick-Step Floors - og Jonas Vingegaard (Team coloQuick) - fra 1. januar professionel hos Lotto-Jumbo -kørte suverænt sejren i hus.

Holdløb på programmet for første gang siden 1992

Danskerne tilbagelagde distancen i 22.11 minutter, hvilket svarer til en gennemsnitshastighed på 54,636 km/t, og det var 13 sekunder hurtigere end nr. 2 Belgien.

Den resterende del af top-10 på etapen: 3. Norge 16 sekunder, 4. Holland 19, 5. Italien 22, 6. USA 25, 7. Frankrig 28, 8. Slovenien 32, 9. Tyskland 33, 10. Rusland 36.

Det er første gang siden 1992, et holdløb har stået på programmet i Tour de l'Avenir, og på forhånd var det fastlagt, at der maksimalt kunne tabes 2 minutter. Det kom nu blot 3 af de 26 mandskaber, Japan, Ecuador og Rwanda, til at nyde godt af, eftersom kun de overskred 2 minutters grænsen.

Løbets største favorit colombianeren Ivan Sosa (Androni Giocattoli), der for nylig vandt Vuelta a Burgos, satte 1.39 minut til og har sammenlagt som nr. 92 et minus på 3.38 minutter.

Kandidaten til førertrøjen ramt af maskinskade

Den danske triumf tilførtes et bittert element, for den ville også have indbragt løbets førertrøje, hvis det ikke lige var fordi, kandidaten til at erobre den i tilfælde af rød-hvid succes Magnus Bak Klaris (BHS-Almeborg Bornholm) ikke formåede at følge de andre til vejs ende.

Han indtog inden etapen den samlede tredjeplads blot et enkelt sekund efter den førende franskmand Alan Riou ligesom nordmanden Hakon Aalrust, efter at de tre forleden nåede i mål med et forspring på lige over 2 minutter.

I holdløbet blev Magnus Bak Klaris imidlertid ramt af maskinskade cirka halvvejs, og i den meget intense danske satsning var der ikke tid til at vente på ham. Han mistede cirka 3 minutter og dumpede ned som nr. 83 med et minus på 3.19 minutter og er dermed ude af billedet i klassementet.

Det er derimod hans fem landsmænd så langt fra, og fire af dem er at finde i top-10, hvor Hakon Aalrust indtager førstepladsen. Derefter følger: 2. Alan Riou 11 sekunder, 3. Andreas Stokbro 1.54 minut, 4. Mikkel Bjerg samme tid, 5. Jonas Gregaard Wilsly 1.59, 6. Mikkel Fröhlich Honoré samme tid, 7. Julian Mertens, Belgien 2.07, 8. Edoardo Affini, Italien 2.09, 9. Thymen Arensman, Holland 2.11, 10. Harm Vanhoucke, Belgien 2.12.

Jonas Vingegaard er 2.38 minutter bagud som nr. 38. Årets Tour de l'Avenir består af 10 etaper, og der venter endnu 2 forholdsvis flade, inden det fra på torsdag går løs i Alperne, hvor Jonas Gregaard Wilsly og Jonas Vingegaard ventes at være de stærkeste danske kort.