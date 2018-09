Michael Valgren bekræfter sin verdensklasse med ny top-10 placering Danskeren nr. 9 i WorldTour-løbet Grand Prix Quebec, som vandtes af australieren Michael Matthews.

Godt 3 uger inden VM i Innsbruck demonstrerede Danmarks i øjeblikket højest placerede rytter i det internationale hierarki Michael Valgren (Astana) sent fredag aften dansk tid med en 9. plads i det 201,6 km lange WorldTour-løb Grand Prix Quebec, at han er på ret kurs mod den krævende opgave i Innsbruck.

Den 26-årige dansker forsøgte med et fremstød godt 2 km fra mål umiddelbart inden den stejle finalestigning, at komme de hurtigste afslutter i forkøbet, men det lille hul, det lykkedes ham at skabe, blev hurtigt lukket.

Alligevel havde Valgren kræfter til at blande sig i spurten, men hverken han eller andre formåede at true den 27-årige australier Michael Matthews (Team Sunweb), der fyrede så eksplosiv en finish af, at han havde god tid til at juble ud til publikum, allerede inden han passerede stregen med klar afstand til den belgiske OL-guldvinder Greg van Avermaet (BMC), der således for 3. år i træk og 4. gang i alt måtte tage til takke med andenpladsen.

Nr. 12 i den samlede WorldTour-stilling

For Michael Valgren, der for små 2 uger siden blev nr. 2 i Bretagne Classic efter belgieren Oliver Naessen (AG2R), var det sæsonens 5. top-10 placering i et af endagsløbene på WorldTouren.

Højdepunkterne oplevede danskeren med forårets sejre i Amstel Gold Race og Omloop Het Nieuwsblad, ligesom det blev til en fjerdeplads i Flandern Rundt.

Bedrifterne i den gennemgående sæsonkonkurrence, hvor nu 32 af de 37 løb er afviklet, indebærer, at Michael Valgren befinder sig på 12. pladsen i WorldTour stillingen med 1.670 point.

Rytternme foran Valgren er: 1. Peter Sagan (Bora-hansgrohe) 2.7652 point, 2. Geraint Thomas (Team Sky) 2.534, 3. Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) 2.117, 4. Van Avermaet 2.047, 5. Elia Viviani (Quick-Step Floors) 1.976, 6. Chris Froome (Team Sky) 1.975, 7. Tom Dumoulin (Team Sunweb) 1.921, 8. Primoz Roglic (Team Lotto-Jumbo) 1.893, 9. Matthews 1.891, 10. Simon Yates (Mitchelton-Scott) 1.842, 11. Alejandro Valverde (Movistar) 1.807.

Foruden Valgren er yderligere 4 danskere inde i top-100: 23. Jakob Fuglsang (Astana), 64. Mads Pedersen (Trek-Segafredo), 83. Magnus Cort (Astana), 98. Søren Kragh Andersen 8Team Sunweb).

Fuglsang forsøgte angreb

Også Danmarks formodet stærkeste kort ved VM Jakob Fuglsang dokumenterede, at drømmen om en god placering i Innsbruck er baseret på aktuel styrke.

Egentlig var det meningen, at Astana i Grand Prix Quebec skulle have satset på Magnus Cort, men han måtte i sidste øjeblik melde fra på grund af sygdom, og så var der frit spil for de andre på det kasakhiske mandskab.

Det benyttede Fuglsang til et fremstød sammen med schweizeren Mathias Frank (AG2R) og amerikaneren Nathan Brown (EF Education First) på den sidste af de 16 omgange, der skulle tilbagelægges i den canadiske storby, men selv om initiatvet en overgang tegnede lovende, blev det neutraliseret.

Fuglsang fuldførte som nr. 40 i en gruppe på 20 ryttere, hvor også Søren Kragh Andersen - nr. 30 - befandt sig 7 sekunder efter Matthews.

Tilbage på toppen efter skidt forår

For Michael Matthews kom sejren som en bekræftelse på, at han er tilbage på sit vanligt høje niveau, efter et år, der for størstedelens vedkommende langt fra er forløbet, som han havde håbet.

I klassikerne nåede han slet ikke de ønskede resultater, og den sejr, han hentede på prologen i Tour de Romandie, blev ikke fulgt op af yderligere opmuntringer.

Tværtimod gik det også galt i Tour de France, hvor han havde sidste sæsons sejr i pointkonkurrencen at forsvare, men han måtte sige farvel allerede efter 4 dage på grund af sygdom.

Dertil kommer, at det australske cykelforbund højst overraskende meddelte, at det ser bort fra Michael Matthews til VM, hvor alt koncentreres om Richie Porte (BMC).