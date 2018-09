Verdens nr. 2.182 knækker favoritterne i vild Vuelta-finale

Vandt bjergkonkurrencen i Tour of the Alps

Oscar Rodriguez kører sin tredje sæson for Euskadi-Murias, der først i år har erhvervet status som 2. divisionshold, hvilket gjorde det muligt at opnå et wildcard til Vueltaen.

Ligesom de to andre spanske mandskaber på dette niveau, Burgos-BH og Caja Rural har Euskadi-Murias lige fra starten medvirket til at puste liv i begivenhederne med flittig deltagelse i udbrud, og i dag kom så den ultimative belønning.

»Det er fuldstændig uvirkeligt for mig, at det kunne lade sig gøre at vinde en etape i Vueltaen. Det havde jeg ikke i min vildeste fantasi forestillet mig«, lød det fra en glædestrålende Oscar Rodriguez, hvis mest bemærkelsesværdige internationale resultat indtil i dag var førstepladsen i bjergkonkurrencen i Tour of the Alps.

For Euskadi-Murias er der tale om årets 7. sejr, og inden Rodriguez slog til, stod Eduard Prades for den største, da han sluttede som nr. 1 sammenlagt i Tour of Norway 3 sekunder foran Alexander Kamp (Team Waoo).

32 ryttere i udbrud kort efter starten

Tendensen med store udbrud fortsatte i dag, da altså ikke færre end 32 ryttere slap fri ganske kort efter starten. Til at begynde med var Jesus Herrada blandt de forreste, men hverken de andre i offensiven eller aktørerne i feltet syntes det var en god ide, og spanieren behøvede da heller ikke megen overtalelse for at finde ud af, at det var bedre, at han lod sig falde tilbage.

Den bedst placerede sammenlagt af de 32 var den dobbelte etapevinder Ben King (Dimension Data), der lå nr. 20 med et minus på 7.04 minutter. Den afstand blev overskredet, da der var kørt knap 80 km, hvorefter også amerikaneren oplevede at være virtuel indehaver af førertrøjen.