Dansk debutant blander sig i stjernernes Vuelta-opgør 23-årige Kasper Asgreen imponerede med en 10. plads på enkeltstarten, hvor Simon Yates styrkede sin føring.

Storfavoritten, den tidligere australske timeverdensrekordholder Rohan Dennis (BMC), pulveriserede al modstand, da han på 37.57 minutter - gennemsnitshastighed 50,593 km/t - tilbagelagde den 32 km lange enkeltstart fra Santillana del Mar til Torrelavega, der efter hviledagen stod på programmet i Vuelta a España.

Men englænderen Simon Yates (Mitchelton-Scott), der stred sig i mål på en 13. plads slået med 1.28 minut, kunne i ligeså høj grad føle sig som dagens store vinder.

Den 26-årige brite forsvarede nemlig ikke alene sin røde førertrøje, men øgede også afstanden til de fire ryttere, der på forhånd var anset for at være hans værste konkurrenter til den endelige triumf.

Kruijswik og Mas tættere på

Han overtrumfede således spanieren Alejandro Valverde (Movistar) med 7 sekunder samt colombianerne Nairo Quintana (Movistar) og Miguel Angel López (Astana) med henholdsvis 42 og 51 sekunder.

For Yates betød det mindre, at hollænderen Steven Kruijswijk (Lotto- Jumbo) og den unge spanier Enric Mas (Quick-Step Floors) rykkede tættere på, for han har hidtil vist sig at have kontrol over dem i bjergene, hvor størstedelen af de tilbageværende opgør i den spanske rundtur nu skal udspilles.

Top-10 ser efter enkeltstarten således ud: 1. Yates, 2. Valverde 33 sekunder, 3. Kruijswijk 52, 4. Quintana 1.15 minut, 5. Mas 1.30, 6. López 1.34, 7. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) 2.53, 8. Ion Izagirre (Bahrain Merida) 3.04, 9. Rigoberto Uran (EF Education First) 3.15, 10. Tony Gallopin (AG2R) 4.43.

De eneste, der således beholdt deres positioner i det fineste selskab, var Yates, Valverde og Pinot, mens Gallopin byttede plads med tyskeren Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe), der som nr. 11 er 5 sekunder efter franskmanden.

Yates yderst tilfreds

Det var en yderst tilfreds Simon Yates, der gjorde status efter opgøret mod klokken

»Jeg havde en rigtig god fornemmelsen straks fra start, og selv om jeg var færdig til sidst, fik jeg et meget opmuntrende resultat ud af anstrengelserne«, konstaterede den 26-årige englænder i det officielle sejrsinterview.

»Stadig er det imidlertid meget tæt i toppen, og i Giro d'Italia havde jeg et væsentligt større forspring på det tilsvarende tidspunkt af løbet. Det holdt ikke, så jeg tager absolut intet for givet, selv om jeg heller ikke nærer frygt for at lide samme skæbne som i Italien«.

»33 sekunder til Valverde er ikke meget, og nu har også Kruijswijk meldt sig som en farlig konkurrent. Han er i besiddelse af en dieselmotor og kører næsten altid stærkt i den sidste uge, så der venter knaldhårdt arbejde på de kommende etaper«.

Dansker sad en halv time i det varme sæde

Enkeltstarten bød på en bemærkelsesværdig dansk opmuntring, da sidste års U23-eruopamester i disciplinen Kasper Asgreen (Quick-Step Floors) i det uhyre skrappe selskab kørte en flot 10. plads hjem slået med 1.10 minut af Rohan Dennis.

Den 23-årige danske debutant, der i de to første uger har leveret et formidabelt stykke arbejde i kollektivets tjeneste, fik oplevelsen af at sidde i hot seat som konkurrencens førende rytter i lidt over en halv time efter at være noteret for 39.07 minutter, hvilket var 1.09 minut hurtigere end den indtil da førende østriger Matthias Brändle (Trek-Segafredo).

Den unge dansker havde bl. a. den fornøjelse at besejre europamesteren Victor Campenaerts (Lotto Soudal) med 7 sekunder, efter at belgieren ellers havde været hurtigere end Asgreen ved alle mellemtider.

Danskeren måtte forlade det varme sæde, da den tidligere EM-guldvinder spanieren Jonathan Castroviejo (Team Sky) nåede i mål i 38.47 minutter, men hjemmebanefavoritten havde knap nok afløst Asgreen, før han selv blev detroniseret af Dennis' supertid.