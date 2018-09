Vuelta-stjerne brillerer med forrygende comeback, men mindet om fiasko lurer

Det skulle dog vise sig, at den barske færd op mod toppen var så udmarvende, at positionerne hurtigt skiftede. En overgang så det ud til, at Quintana og Lopez skulle få overtaget, men det, der kunne være blevet et frugtbart samarbejde, syntes snarere at udvikle sig til en intern colombiansk fejde.

Kwiatkowski i langt udbrud

Yates, Valverde og Pinot kom op til dem, og alt forekom meget åbent, lige indtil Yates iværksatte sin ultimative satsning. Selv om Valverde og Lopez som de mest ihærdigt forsøgte, var ingen i stand til at svare definitivt igen, og Yates kunne uden at være presset juble over sæsonens 6. gevinst.

Den ny top-10 i det samlede klassement ser således ud: 1. Yates, 2. Valverde 20 sekunder, 3. Quintana 25, 4. Lopez 47, 5. Kruijswijk 1.23 minut, 6. Uran 1.28, 7. Ion Izagirre (Bahrain Merida) 1.40, 8. Mas 1.47, 9. Tony Gallopin (AG2R), 10. Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) 2.08.

Som på stort set alle de foregående etaper etableredes et tidligt udbrud, men selv om det bestod af stærke folk, lykkedes det aldrig at oparbejde et så stort forspring, at der anedes tegn på, at det ville holde hjem.

Polakken Michal Kwiatkowski (Team Sky) var den sidste, der strittede imod den intenst jagtende favoritgruppe anført af Bahrain Merida, men kort efter at det begyndte at gå opad mod mål, var polakkens eventyr forbi, og han nåede til vejs ende som nr. 30 med et minus på 6 minutter.

Kasper Asgreen (Quick-Step Floors) blev nr. 137 på etapen med et minus på 29.44 minutter, mens holdkammeraten Michael Mørkøv som nr. 165 af de 167 fuldførende satte 32.28 minutter til.

Podiehyldest på en græsmark

Arrangørernes tilsyneladende uudtømmelige opfindsomhed med at finde uvejsomme opløbsstrækninger, hvor de færreste havde forestillet sig, at et etapemål i en Grand Tour kan placeres, illustreredes i dag af omgivelserne for hyldestseancen.