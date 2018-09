Vueltaens ny udfordrer vinder stort set aldrig, men er særdeles eftertragtet Hollænderen Steven Kruijswijk har kun to sejre, siden han blev professionel i 2011, men han har allerede kontrakten på plads for de kommende tre sæsoner.

Med sin imponerende indsats på gårsdagens enkeltstart, hvor han med en fjerdeplads 51 sekunder efter den suveræne australier Rohan Dennis (BMC) avancerede to positioner sammenlagt, meldte den 31-årige hollænder Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) sig for alvor ind i kampen om de mest attraktive slutplaceringer i den 73. udgave af Vuelta a España.

Kruijswijk er nu nr. 3 med et minus på 52 sekunder til den fortsat førende englænder Simon Yates (Mitchelton-Scott), og efter at have passeret de to colombianere Miguel Angel Lopez (Astana) og Nairo Quintana (Movistar) er han blot 19 sekunder efter den spanske veteran Alejandro Valverde (Movistar).

Dermed er hollænderen en af de aktører, der vil blive fulgt med stor interesse, når den spanske rundtur i eftermiddag fortsætter den 157 km lange 17. etape, som indledes i Getxo og slutter på Balcón de Bizkaia i 925 meters højde.

Finalestigning med procenter op til 24

Efter enkeltstarten var rytterne ude på en af de talrige, længere busture, som løbet har budt på, for at nå fra Torrelavega til området omkring dagens startby.

Hele den forestående styrkeprøve foregår i Baskerlandet, og målet ligger på vej op mod toppen af Monte Oiz. Den sidste del af den stigning spares rytterne dog for, men de har også været udsat for rigeligt med klatreture inden da.

På den snørklede rute fra Getxo findes ikke mange lige strækninger, og der afvikles 5 bjergspurter, inden feltet rammer den svimlende stejle finalestigning. Færden op til Balcón de Bizkaia er endnu et af arrangørernes nye påhit, og den 7,1 km lange udfordring har en gennemsnitlig procent på 9,7.

Den sidste halvdel er den værste på en stadig smallere vej med procenter på helt op til 24, hvilket indebærer, at adskillige af deltagerne får uhyre svært ved overhovedet at drive cyklen frem.

Er ikke bange for at angribe

Dog næppe Kruijswijk, der har vist sig stærk på de hidtidige bjergetaper, ligesom han ikke har været bange for at angribe, når chancen bød sig.

»Jeg regnede med at kunne køre en god enkeltstart, men at jeg ligefrem skulle blive nr. 4 på den i selskab med eksperter, havde jeg bestemt ikke forestillet mig«, siger Steven Kruijswijk til de internationale medier.

»Jeg gik efter en top-10 placering, men jeg havde en rigtig god dag, og nu håber jeg så bare, det fortsætter, for mit mål har hele tiden været at slutte mellem de bedste sammenlagt«.

Drømmen om Giro-sejr endte i snedrive

Skulle det lykkes for hollænderen at bevare sin nuværende position eller forbedre den, vil det være første gang, han kan lade sig hylde på podiet i en Grand Tour - et resultat, der så i givet fald ikke kan kaldes overraskende, for hollænderen har i flere år vist stabilitet i de tre uger lange rundture.

Det er den 15., han er i gang med, og det hidtil bedste facit noteredes han for i Giro d'Italia for to år siden, da han sluttede som nr. 4 med et minus på 1.50 minut til den sejrende italiener Vincenzo Nibali, 58 sekunder til colombianeren Estaban Chaves og 33 til Alejandro Valverde.

Mange er af den opfattelse, at Kruijswijk ville have vundet Giroen det år, hvis han ikke var blevet udsat for et styrt på 19. etape til Risoul.

På en nedkørsel mistede hollænderen iført den lyserøde førertrøje kontrollen over cyklen og kørte direkte ud i en snedrive.

Nr. 5 i årets Tour de France

Inden han fik stablet sig på banen igen, var rivalerne i bogstaveligste forstand over alle bjerge, og Kruijswijk nåede i mål med et minus på 4.54 minutter til den sejrende Nibali.

Kruijswijk havde ført løbet i fem dage og levet op til sit ry som en rytter, der bliver bedre og bedre, efterhånden som et etapeløb af så krævende en karakter skride frem.