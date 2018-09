Sammenlagt er han over fire timer bagud, men han er favorit til at vinde i dag Italieneren Elia Viviani har kæmpet sig gennem Vueltaens barske bjergetaper, og nu får han så chancen for for belønning i dagens flade styrkeprøve.

Tre reelle massespurter har årets Vuelta a España hidtil budt på med den italienske OL-guldvinder i omnium Elia Vivianni (Quick-StepFloors) som vinder af de to og franskmanden Nacer Bouhanni (Cofidis) af den tredje.



Bouhanni har længst forladt løbet, mens Viviani har kæmpet sig igennem strabadserne og på dagens 186,1 km lange 18. etape fra Ejea de los Caballeros til Lleida skal det så vise sig, om italienerens eminente afslutningsevner har taget skade af de prøvelser, han har været igennem, og som har sendt ham ned som nr. 149 sammenlagt med et minus på 4.03.58 timer til den førende englænder Simon Yates (Mitchelton-Scott).

Da Viviani afslørede sig som den hurtigste på 3. etape, var landsmanden Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) og den slovakiske verdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe) tættest på at true ham, mens Bouhanni på 6 etape havde hollænderen Danny van Poppel (Lotto-Jumbo) og Viviani som de nærmeste rivaler.

Viviani vandt fire etaper i Giroen

På 10. etape var Quick-Step Floors-stjernen så atter den bedste foran Sagan og Nizzolo, og det må formodes, at disse navne også dukker op i toppen af resultatlisten, når dagens færd, som efter spanske forhold er fuldstændig flad, er overstået.

En offensiv vil givetvis blive søgt etableret tidligt på etapen, men det må forventes, at i hvert fald Quick-Step Floors, Bora-hansgrohe, Trek-Segafredo og Lotto-Jumbo med forenede kræfter kan sørge for, at deres respektive hurtige afsluttere er med helt fremme i finalen.

Skulle det lykkes Viviani at score hattrick, vil det være hans sejr nr. 18 i denne sæson, og han er dermed suverænt årets mest vindende.

Quick-Step Floors oppe på 62 sejre

Det samme gælder for Quick-Step Floors blandt firmaholdene, og luxembourgeren Bob Jungels sørgede i går på prologen i Slovakiet Rundt for at bringe gevinsttallet op på 62.

Dermed tangerer det belgiske kollektiv sin egen rekord fra 2014, mens den absolutte, siden cykelsportens aktuelle struktur blev indført, indehaves af det nu hedengangne HTC-Columbia. Den lyder på 85 og blev sat i 2009 med Mark Cavendish, André Greipel og Edvald Boasson Hagen som topscorerne.

Det bemærkelsesværdige ved Quick-Step Floors præstation er, at halvdelen af sejrene er hentet i WorldTour-løb, og truppen ligger da også klart nr. 1 på firmaholdenes verdensrangliste, der udelukkende er baseret på WorldTour-resultaterne.

At Viviani i modsætning til flere af sine sprinterkolleger stadig er med i løbet, kommer ikke som den store overraskelse. Af de 8 gange, han er startet i en af de store rundture, er han foreløbig kun udgået af Giro d’Italia for to år siden, og tidligere på sæsonen skaffede udholdenheden ham da også sejren i pointkonkurrencen i Giroen, efter at han havde vunder fire etaper.



Valverde kæmper for den grønne trøje

I kampen om den grønne trøje i Vultaen holder Viviani sig mere tilbage - han er nummer 7 med 66 point - mens den spanske veteran Alejandro Valverde (Movistar) synes stærkt på vej til at sikre sig den som sidegevinst til den topplacering i det overordnede regnskab, han nu måtte ende med at hjemføre.

Valverde er nået op på 117 point fulgt af belgieren Dylan Teuns (BMC) med 93, mens Sagan lurer på tredjepladsen med 83.

I teorien kan Sagan stadig blive farlig for spanieren, men denne synes i modsætning til slovakken at kunne score point på samtlige resterende etaper.

Rytterne var i aftes endnu engang ude på en lang bustur for at nå frem til deres hoteller i Pamplona-området i nærheden af dages startby, og det er bestemt ikke medvirkende til at lette på det træthedsniveau, der er særdeles udtalt i feltet.

Etape uden problemer for Yates

Dagens etape skulle ikke byde på de store problemer for Simon Yates, og det må formodes, at både han og de øvrige topplacerede i det samlede klassement allerede nu koncentrerer sig om de to sidste skrappe styrkeprøver i bjergene, der venter inden søndagens finale til Madrid.